GUS: PKB wzrósł szybciej niż wskazywały to wstępne dane

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo zwiększył się w I kw. 2026 r. o 3,5 proc. r/r – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jest to nieznacznie wyższy wskaźnik od wcześniej opublikowanego szybkiego szacunku, który wynosił 3,4 proc.

Licząc tempo wzrostu gospodarczego kwartał do kwartału, to ten na początku roku wzrósł o 0,6 proc. To również odczyt wyższy o 0,1 pkt proc. od tego, który GUS przedstawił w połowie maja.

Jak wskazano w komunikacie GUS, na wzrost PKB wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 3,7 proc. r/r. Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 3,9 proc., przy czym konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 3,3 proc., a spożycie publiczne o 6 proc.

Patrząc na dane historyczne, tempo wzrostu na poziomie 3,5 proc. jest niższe od tego odnotowanego w IV kw. 2025 r. – wówczas GUS zaraportował wzrost PKB o 4,1 proc. – oraz niższe od wskaźnika wypracowanego w III kw., który wyniósł 3,8 proc. W porównaniu do trzech pierwszych miesięcy 2025 r. początek bieżącego roku okazał się jednak lepszy. Przed rokiem bowiem PKB wzrósł o 3,2 proc.

Według ostatnich prognoz Komisji Europejskiej, opublikowanych w maju, tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. powinno wynieść 3,5 proc. i być najwyższym spośród dużych europejskich gospodarek. Z kolei projekcja Narodowego Banku Polskiego opublikowana w marcu zakłada, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,9 proc. Dane te mogą jednak zostać skorygowane po uwzględnieniu negatywnych skutków po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, a dalsze prognozy będą zależne od ewentualnego zakończenia wojny lub dalszej eskalacji.

