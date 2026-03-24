24.03.2026 09:34

GUS: stopa bezrobocia wzrosła w lutym do 6,1 proc.

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym około 6,1 proc. wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To wzrost o 0,1 pkt. proc.

W styczniu stopa bezrobocia sięgała 6 proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w lutym 955 tys. wobec 934 tys. miesiąc wcześniej. Spadły jednak nowe rejestracje – z 118,5 tys. w styczniu do 101 tys. w lutym.

Zgodnie z kwartalnymi danymi liczonymi metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2025 r. wyniosła 3,2 proc. 

Był to 2. najlepszy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Czechach (3,1 proc.) i na równi z Maltą. Średnia dla krajów członkowskich to 5,9 proc.

Źródło: GUS, PAP

Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. A inne pokolenia?
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
