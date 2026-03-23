Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
23.03.2026 12:16

Gwałtowny spadek cen ropy. Spektakularny zwrot na rynkach po słowach Trumpa

Cena ropy brent po godz. 12 czasu polskiego gwałtownie załamała się po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, że „Stany Zjednoczone Ameryki oraz Iran prowadziły przez ostatnie dwie doby bardzo dobre i owocne rozmowy dotyczące całkowitego i ostatecznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie".

Tuż przed godz. 12 baryłka ropy brent kosztowała 108 dolarów. Po oświadczeniu Trumpa w serwisie Truth Social wedle stanu z godz. 12.17 kosztuje mniej niż 98 dolarów za baryłkę.

Wraz ze spadkiem cen ropy odbijają europejskie indeksy. WIG20, który jeszcze parę chwil temu tracił ok. 3,5 proc., obecnie notuje wzrost o 1,5 proc.

Ponad 2-proc. wzrosty notują kontrakty na amerykańskie indeksy, które przed oświadczeniem Trump również notowały w poniedziałek rano czasu polskiego spadki. Odbijają też europejskie indeksy – Stoxx 600 notuje wzrost o ponad 1 proc.

Złoty umacnia się o 2,5 gr do euro w okolice 4,26 zł za euro i 4 gr do dolara do 3,69 zł za dolara.

Trump: zawieszam wszelkie uderzenia na irańską infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni

„Mam przyjemność poinformować, że Stany Zjednoczone Ameryki oraz Iran prowadziły przez ostatnie dwie doby bardzo dobre i owocne rozmowy dotyczące całkowitego i ostatecznego rozwiązania naszych wrogości na Bliskim Wschodzie. Na podstawie tonu oraz charakteru tych pogłębionych, szczegółowych i konstruktywnych rozmów, które będą kontynuowane przez cały tydzień, poleciłem Departamentowi Wojny odroczyć wszelkie uderzenia militarne na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni, z zastrzeżeniem sukcesu trwających spotkań i dyskusji. Dziękuję za uwagę w tej sprawie! Prezydent Donald J. Trump" – napisał dużymi literami Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social.

W weekend nastąpiła eskalacja retoryki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta w ciągu 48 godzin. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oznajmił, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran całkowicie zamknie Ormuz. Donald Trump oświadczył z kolei, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej.

W tej atmosferze w pierwszej połowie europejskich notowań mieliśmy do czynienia z szeroko zakrojoną wyprzedażą.

Czytaj także: Trwa wyprzedaż na giełdach w Europie. WiG20 mocno w dół

Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump. Fot. Win McNamee/Getty Images
Społecznie zaangażowane abstrakcje w MSN: Jarema, Mehretu i Tran
W świecie biznesu CSR i ESG, a w świecie sztuki forma, materia i symbol to sposoby sygnalizowania i reagowania na kwestie ważne społecznie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy trzech artystek, dla których abstrakcja i zaangażowanie to wspólne mianowniki twórczości.
21.03.2026
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026
Państwowy fundusz inwestuje w Mewo. Ponad 62 mln zł dla morskiej firmy badawczej
Firma Mewo pozyskała miliony od państwowego funduszu Vinci z Grupy BGK na rozwój. Spółka ma plany ekspansji wykraczające poza Europę. Spore nadzieje ma również inwestor.
20.03.2026
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026