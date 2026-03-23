Gwałtowny spadek cen ropy. Spektakularny zwrot na rynkach po słowach Trumpa

Cena ropy brent po godz. 12 czasu polskiego gwałtownie załamała się po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, że „Stany Zjednoczone Ameryki oraz Iran prowadziły przez ostatnie dwie doby bardzo dobre i owocne rozmowy dotyczące całkowitego i ostatecznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie".

Tuż przed godz. 12 baryłka ropy brent kosztowała 108 dolarów. Po oświadczeniu Trumpa w serwisie Truth Social wedle stanu z godz. 12.17 kosztuje mniej niż 98 dolarów za baryłkę.

Wraz ze spadkiem cen ropy odbijają europejskie indeksy. WIG20, który jeszcze parę chwil temu tracił ok. 3,5 proc., obecnie notuje wzrost o 1,5 proc.

Ponad 2-proc. wzrosty notują kontrakty na amerykańskie indeksy, które przed oświadczeniem Trump również notowały w poniedziałek rano czasu polskiego spadki. Odbijają też europejskie indeksy – Stoxx 600 notuje wzrost o ponad 1 proc.

Złoty umacnia się o 2,5 gr do euro w okolice 4,26 zł za euro i 4 gr do dolara do 3,69 zł za dolara.

Trump: zawieszam wszelkie uderzenia na irańską infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni

„Mam przyjemność poinformować, że Stany Zjednoczone Ameryki oraz Iran prowadziły przez ostatnie dwie doby bardzo dobre i owocne rozmowy dotyczące całkowitego i ostatecznego rozwiązania naszych wrogości na Bliskim Wschodzie. Na podstawie tonu oraz charakteru tych pogłębionych, szczegółowych i konstruktywnych rozmów, które będą kontynuowane przez cały tydzień, poleciłem Departamentowi Wojny odroczyć wszelkie uderzenia militarne na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni, z zastrzeżeniem sukcesu trwających spotkań i dyskusji. Dziękuję za uwagę w tej sprawie! Prezydent Donald J. Trump" – napisał dużymi literami Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social.

W weekend nastąpiła eskalacja retoryki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta w ciągu 48 godzin. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oznajmił, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran całkowicie zamknie Ormuz. Donald Trump oświadczył z kolei, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej.

W tej atmosferze w pierwszej połowie europejskich notowań mieliśmy do czynienia z szeroko zakrojoną wyprzedażą.

