Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
NEWSROOM XYZ
23.03.2026 11:55

Trwa wyprzedaż na giełdach w Europie. WiG20 mocno w dół

Wymiana apokaliptycznych gróźb między prezydentem USA Donaldem Trumpem a irańskimi islamistami oraz utrzymująca się realna blokada cieśniny Ormuz dostarczają paliwa do dalszej wyprzedaży na rynkach akcji w Europie. Szczególnie dotknięta wyprzedażą jest warszawska GPW: WIG20 wedle stanu sprzed godz. 12 tracił blisko 3,5 proc., WIG – ok. 3 proc.

Skupiający największe europejskie spółki indeks Stoxx 600 notował ponad 2-proc. straty.

Podobnie zachowywały się niemiecki DAX, brytyjski FTSE 100, francuski CAC 40 i holenderski AEX.

Warszawską giełdę w dół ciągnie przede wszystkim kurs KGHM-u, który na fali spadków cen miedzi tracił ok. 6,5 proc.

Indeks Chciwości i Strachu CNN wskazywał zaledwie 15 na skali, gdzie 0 to absolutny strach na rynkach finansowych, 100 – absolutna chciwość. To najniższy odczyt od listopada 2025 r.

Trwała gwałtowna wyprzedaż złota. Ceny spadły o blisko 7 proc. do poziomu ok. 4300 dolarów za uncję.

W tym kontekście relatywnie dobrze radził sobie wcześniej mocno wyprzedany bitcoin, którego kurs utrzymuje się mniej więcej bez zmian na poziomie 68,5 tys. dolarów.

Ropa Brent znajdowała się na poziomie powyżej 108 dolarów za baryłkę.

Zaostrzenie retoryki ze strony Trumpa i irańskich islamistów. Trwa blokada Cieśniny Ormuz

To właśnie cena ropy pozostaje na szczycie listy obaw analityków, którzy zastanawiają się, jak długo może trwać irańska blokada cieśniny Ormuz.

Niemal od początku ostatniej rundy amerykańsko‑izraelskich ataków na Iran przez cieśninę przepływają głównie statki tzw. floty cieni eksportujące ropę irańską. Reszta ruchu w tej kluczowej dla rynku ropy cieśninie pozostaje zamrożona ze względu na ryzyko irańskiego ataku.

Pytanie, na które na razie nie ma precyzyjnej odpowiedzi, brzmi, jak długo ten stan rzeczy się utrzyma.

Analitycy wskazują, że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie grozi wzrostem inflacji, spowolnieniem PKB i skłonieniem banków centralnych do rozważań na temat podwyżki stóp procentowych.

W weekend nastąpiła eskalacja retoryki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta w ciągu 48 godzin. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oznajmił, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran całkowicie zamknie Ormuz. Donald Trump oświadczył z kolei, że jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej.

Na zdjęciu logo GPW wyświetlone na telefonie. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Społecznie zaangażowane abstrakcje w MSN: Jarema, Mehretu i Tran
W świecie biznesu CSR i ESG, a w świecie sztuki forma, materia i symbol to sposoby sygnalizowania i reagowania na kwestie ważne społecznie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy trzech artystek, dla których abstrakcja i zaangażowanie to wspólne mianowniki twórczości.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Państwowy fundusz inwestuje w Mewo. Ponad 62 mln zł dla morskiej firmy badawczej
Firma Mewo pozyskała miliony od państwowego funduszu Vinci z Grupy BGK na rozwój. Spółka ma plany ekspansji wykraczające poza Europę. Spore nadzieje ma również inwestor.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026