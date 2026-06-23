Heineken ma nowego prezesa. Duży transfer z branży kawowej

Holenderski producent piwa Heineken poinformował, że nowym dyrektorem generalnym firmy zostanie Rafael Oliveira. Do tej pory menedżer kierował inną dużą holenderską spółką, producentem kawy i herbaty JDE Peet's.

Jak informuje Reuters, Rafael Oliveira przejmie stery nad browarem od 1 października br. Dołączy on do Heinekena na cztery lata. Spółka wskazała w oświadczeniu, że wybrała menedżera z uwagi na jego strategiczną wizję, doświadczenie i wyczucie w kwestii finansów.

„Jestem podekscytowany możliwością poprowadzenia tej wspaniałej firmy w kolejny rozdział” – powiedział Rafael Oliveira w komunikacie prasowym Heinekena.

Nowy prezes drugiego co do wielkości producenta piwa na świecie od 2024 r. kierował spółką JDE Peet's. Jest to globalny producent kawy i herbaty, mający w swoim portfolio takie marki jak Jacobs czy L'OR.

Heineken ostatnie miesiące poświęcił na poszukiwania nowego prezesa po tym, jak Dolf van den Brink, który kierował firmą przez sześć lat, ogłosił swoją rezygnację na początku roku. Ponadto w lutym spółka ogłosiła, że zwolni 6 tys. pracowników, czyli ok. 7 proc. wszystkich etatów w koncernie, i jednocześnie obniżyła tempo wzrostu zysku na ten rok do przedziału 2–6 proc., choć wcześniej prognozowała zakres 4–8 proc.