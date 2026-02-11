Heineken zwolni 6 tys. osób i prognozuje niższy zysk niż rok temu

Heineken ogłosił plan zwolnień grupowych. Te mają objąć do 6 tys. pracowników spośród wszystkich oddziałów firmy. Producent uzasadnił swoją decyzję chęcią uzyskania większej produktywności, choć jednocześnie obniżył prognozy dynamiki wzrostu zysku na ten rok.

Jak wskazuje Reuters, zapowiedziana redukcja etatów obejmie 7 proc. spośród 87 tys. pracowników zatrudnionych przez holenderski browar. Proces zwolnień ma zostać zakończony w ciągu dwóch lat i pozwolić firmie zwiększyć oszczędności i produktywność.

Dyrektor finansowy Heinekena Harold van den Broek wskazał podczas telekonferencji z mediami, że cięcia zatrudnienia obejmą Europę oraz rynki niepriorytetowe, oferujące mniejsze perspektywy wzrostu. "Robimy to, aby wzmocnić nasze działania i móc inwestować w rozwój" – wyjaśnił menedżer.

Koncern obniżył jednocześnie tempo wzrostu zysku na ten rok. Spółka liczy, że poprawi swoje wyniki w porównaniu z ubiegłym rokiem o od 2 do 6 proc. Prognozy na 2025 r. przewidywały dynamikę wzrostu dochodów w przedziale 4-8 proc.

Heineken to największy piwowar w Europie i drugi co do wielkości na świecie. Na początku roku dyrektor generalny koncernu Dolf van den Brink ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska i odejdzie z firmy wraz z końcem maja 2026 r.