26.03.2026 09:46

H&M zwiększa zysk w I kwartale. Sprzedaż w marcu ma wzrosnąć mimo napięć na świecie

Szwedzki gigant odzieżowy H&M odnotował wyższy od oczekiwań zysk operacyjny w pierwszym kwartale roku obrotowego. Spółka prognozuje jednocześnie wzrost sprzedaży w marcu o 1 proc. w ujęciu walut lokalnych.

Zysk operacyjny H&M w okresie grudzień–luty wzrósł do 1,51 mld koron (ok. 162 mln dolarów) wobec 1,20 mld koron rok wcześniej, przekraczając średnią prognoz analityków na poziomie 1,39 mld koron. Był to trzeci z rzędu kwartał poprawy wyniku, mimo że sprzedaż organiczna spadła o 1 proc.

Prezes spółki Daniel Erver wskazał, że poprawa wyników była związana z dobrym przyjęciem kolekcji wiosennych pod koniec kwartału, co przełożyło się na pozytywny trend sprzedażowy kontynuowany również w marcu. Wcześniej firma informowała, że sprzedaż w styczniu i lutym spadła o 2 proc. w ujęciu walut lokalnych.

H&M podkreśla, że uważnie monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie i jej wpływ na globalny handel. Spółka zaznacza, że dzięki elastycznemu łańcuchowi dostaw i niewielkiemu udziałowi transportu lotniczego może dostosowywać przepływ towarów do zmieniających się warunków.

Rynki Bliskiego Wschodu odpowiadają za niewielką część sprzedaży grupy i są obsługiwane przez franczyzobiorców. Napięcia w regionie nasiliły się po atakach USA i Izraela na Iran 28 lutego, na które Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael, bazy USA i państwa Zatoki Perskiej. Zakłócenia w regionie, w tym praktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz, uderzają w globalne łańcuchy dostaw i podnoszą koszty energii, co zwiększa ryzyko inflacji i może negatywnie wpłynąć na popyt konsumencki.

Źródło: Reuters

sklep H&M
Fot. Sebastian Ng/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Ceny ropy w dół, kolejny powiew entuzjazmu na GPW. Podsumowanie notowań 25 marca 2026 r.
W środę wzrosty na GPW przybrały na sile i WIG20 są na drodze do skończenia dnia wzrostem o ponad 2 proc. Rosły wszystkie blue chipy, w tym najbardziej KGHM, Kruk i Budimex. W powszechnej wśród zarządzających funduszami opinii, jeśli spadek cen ropy utrzyma się, rynek zacznie ponownie zwracać większą uwagę na informacje fundamentalne, w tym na wyniki finansowe spółek.
25.03.2026
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026