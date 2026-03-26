H&M zwiększa zysk w I kwartale. Sprzedaż w marcu ma wzrosnąć mimo napięć na świecie

Szwedzki gigant odzieżowy H&M odnotował wyższy od oczekiwań zysk operacyjny w pierwszym kwartale roku obrotowego. Spółka prognozuje jednocześnie wzrost sprzedaży w marcu o 1 proc. w ujęciu walut lokalnych.

Zysk operacyjny H&M w okresie grudzień–luty wzrósł do 1,51 mld koron (ok. 162 mln dolarów) wobec 1,20 mld koron rok wcześniej, przekraczając średnią prognoz analityków na poziomie 1,39 mld koron. Był to trzeci z rzędu kwartał poprawy wyniku, mimo że sprzedaż organiczna spadła o 1 proc.

Prezes spółki Daniel Erver wskazał, że poprawa wyników była związana z dobrym przyjęciem kolekcji wiosennych pod koniec kwartału, co przełożyło się na pozytywny trend sprzedażowy kontynuowany również w marcu. Wcześniej firma informowała, że sprzedaż w styczniu i lutym spadła o 2 proc. w ujęciu walut lokalnych.

H&M podkreśla, że uważnie monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie i jej wpływ na globalny handel. Spółka zaznacza, że dzięki elastycznemu łańcuchowi dostaw i niewielkiemu udziałowi transportu lotniczego może dostosowywać przepływ towarów do zmieniających się warunków.

Rynki Bliskiego Wschodu odpowiadają za niewielką część sprzedaży grupy i są obsługiwane przez franczyzobiorców. Napięcia w regionie nasiliły się po atakach USA i Izraela na Iran 28 lutego, na które Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael, bazy USA i państwa Zatoki Perskiej. Zakłócenia w regionie, w tym praktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz, uderzają w globalne łańcuchy dostaw i podnoszą koszty energii, co zwiększa ryzyko inflacji i może negatywnie wpłynąć na popyt konsumencki.

Źródło: Reuters