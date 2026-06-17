Holcim inwestuje na Kujawach. Inwestycja o wartości blisko 100 mln zł

Holcim Polska rozpoczął budowę nowego Zakładu Produkcji Kruszyw w Bielawach, na terenie kopalni wapienia należącej do Cementowni Kujawy – podała spółka w komunikacie prasowym. Wartość inwestycji to 98 mln zł.

Nowy zakład będzie specjalizował się w produkcji grysów oraz mieszanek drogowych, osiągając docelowe możliwości produkcyjne na poziomie 2 mln ton rocznie.

Inwestycja obejmuje budowę zakładu przeróbczego wyposażonego m.in. w dwie kruszarki, sześć przesiewaczy, rozbudowany system transportu materiałów oraz nowoczesny system sterowania procesami produkcyjnymi. Ponadto powstanie również zaplecze utrzymania ruchu, modernizacja drogi dojazdowej do kopalni oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej zwiększająca możliwości dalszego rozwoju zakładu.

„Nowa instalacja zastąpi dwa obecnie funkcjonujące zakłady, co pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną, zoptymalizować wykorzystanie zasobów oraz ograniczyć wpływ działalności na środowisko” – napisano w komunikacie.

– Rozpoczynamy inwestycję, która jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju Holcim Polska i jednocześnie wyrazem naszego długoterminowego podejścia do budowania nowoczesnego przemysłu. Wierzymy, że konkurencyjność i odpowiedzialność środowiskowa mogą i powinny rozwijać się razem. Nowy zakład pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku, wzmacniać lokalny łańcuch wartości i tworzyć trwałą wartość dla regionu oraz naszych partnerów – powiedział Maciej Sypek, prezes zarządu Holcim Polska S.A.

– Nowy Zakład Produkcji Kruszyw w Bielawach projektujemy z myślą o kolejnych dekadach rozwoju. To inwestycja, która stworzy fundament pod dalszą modernizację zakładu, również w kierunku rozwiązań opartych o elektryfikację i nowoczesne technologie. Wierzymy, że konkurencyjność buduje się dziś przez inwestycje w jakość, niezawodność i odpowiedzialny rozwój – powiedział Dawid Robak, wiceprezes zarządu Holcim Polska oraz dyrektor generalny linii produktowej kruszyw.

Holcim Polska jest producentem rozwiązań budowlanych.

Grupa Holcim z siedzibą główną w Zug w Szwajcarii zatrudnia ponad 45 tys. pracowników w 44 atrakcyjnych krajach – w Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

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Źródło: PAP