ICEYE powalczy o udział w budowie europejskiego systemu bezpieczeństwa w kosmosie

Firma satelitarna ICEYE, której prezesem jest Polak Rafał Modrzewski, wystartowała w unijnym przetargu w ramach programu EOGS, który ma zbudować europejski zintegrowany system obserwacji Ziemi. To inicjatywa na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa UE.

Inicjatywa ma wzmocnić również zdolności do szybkiego reagowania na zagrożenia, m.in. w kosmosie.

Unijny program technologiczny EOGS (Earth Observation Governmental Service) znajduje się obecnie na etapie studium architektonicznego. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu, który połączy istniejące i przyszłe zdolności państw członkowskich oraz europejskiego przemysłu. EOGS ma uporządkować i połączyć cały ekosystem obserwacji Ziemi w Europie – od zbierania danych (optycznych i radarowych), przez ich przetwarzanie, aż po bezpieczne udostępnianie instytucjom publicznym. Kluczowe znaczenie będzie miała interoperacyjność, czyli zdolność różnych systemów i firm do działania w ramach wspólnej architektury.

Zasadniczy ciężar procesu decyzyjnego w ramach EOGS spoczywa na Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), wyznaczonej przez Komisję Europejską do prowadzenia i koordynacji projektu. Oznacza to, że mimo politycznego nadzoru Komisji to ESA odpowiada za kształtowanie architektury programu i ocenę ofert. W tym kontekście istotna jest rosnąca pozycja państw unijnych w ramach ESA, w tym Polski, której składka wzrosła z ok. 190 mln euro rocznie w latach w latach 2022-2025 do ok. 730 mln euro na lata 2026–2028 (będzie to średnio 240 mln euro rocznie).

Znaczenie projektu wykracza poza przemysł kosmiczny. EOGS ma być fundamentem europejskiej autonomii w zakresie informacji – szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i monitorowania sytuacji geopolitycznej. Szybszy dostęp do wiarygodnych danych ma skrócić czas reakcji i zapewnić większą niezależność decyzyjną. Docelowo system ma zapewniać niemal w czasie rzeczywistym całodobowy dostęp do danych satelitarnych na potrzeby bezpieczeństwa i obrony UE. Pełną gotowość operacyjną ma osiągnąć do 2028 roku.

W przetargu organizowanym przez KE wystartowała fińska firma ICEYE w ramach konsorcjum, a także jej polski oddział z siedzibą w Warszawie. Wyzwanie jest duże, bo europejski sektor kosmiczny jest zdominowany przez dużych graczy, takich jak Airbus (Francja/Niemcy/Hiszpania), Thales Alenia Space (Francja/Włochy), Leonardo (Włochy), a także OHB (Niemcy) oraz GMV (Hiszpania).

KE coraz częściej podkreśla jednak, że potrzebny jest większy udział firm technologicznych i startupów, które mogą dostarczać rozwiązania dające się wdrażać szybciej.

ICEYE ma duże doświadczenie w tej branży, a jej systemy kupiło już polskie wojsko. W ubiegły piątek w Warszawie odbyło się oficjalne przekazanie Siłom Zbrojnym RP satelitarnego systemu rozpoznania radarowego MikroSAR.

– Widać wyraźną zmianę w podejściu Komisji Europejskiej. Obok wieloletnich programów coraz większego znaczenia nabierają inicjatywy nastawione na wyniki i szybkie, skuteczne wdrożenia. W programach takich jak EOGS rosną więc szanse firm, które dysponują gotowymi systemami i potrafią w krótkim czasie dostarczyć sprawdzone rozwiązania. Polska, która wyraźnie zwiększyła swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ma dziś mocniejszy głos w rozmowach o kształcie europejskich programów kosmicznych – powiedział PAP Rafał Modrzewski, współzałożyciel i prezes ICEYE.

Wyniki przetargu spodziewane są w ciągu kilku tygodni.

ICEYE to producent i operator największej na świecie sieci satelitów obserwacyjnych, które są wyposażone w radary z syntetyczną aparaturą (SAR), dostarczające dane radarowe w niemal rzeczywistym czasie. Firma umożliwia klientom całodobowy dostęp do danych z dowolnej lokalizacji na Ziemi niezależnie od warunków pogodowych, co pozwala wykrywać i reagować na zachodzące zmiany. ICEYE dostarcza dane satelitarne m.in. Centrum Sytuacyjnemu NATO. Współpracuje także z ministerstwem obrony Ukrainy.

Źródło: PAP