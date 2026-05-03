Czwarty satelita ICEYE dla polskiej armii wystartował z Kalifornii

W niedzielę rano w Kalifornii wystartowała rakieta firmy SpaceX z satelitą ICEYE. To czwarte takie urządzenie, które będzie służyć polskiemu wojsku.

Około godz. 9 z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii wystartowała rakieta spółki SpaceX. Jednym z 45 wyniesionych przez nią ładunków jest satelita firmy ICEYE, który ma służyć Siłom Zbrojnym RP. Satelita został już umieszczony na orbicie.

Satelita polsko-fińskiej spółki wchodzi w skład programu MikroSAR. Pierwszy taki obiekt trafił na orbitę w listopadzie 2025 r., a następne dwa – w marcu 2026 r.

„Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania [...] Niedługo firma przekaże nam system do pełnego użytkowania” – napisał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

❗Z Bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w ramach misji CAS500-2 wystartowała rakieta nośna z naszym 4-ym satelitą wojskowym programu MikroSAR! Wzmacniamy nasze możliwości rozpoznania niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Dziękuję firmie @iceye_global za wielką… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 3, 2026

Polskie satelity są wyposażone w SAR – autorski radar z syntetyczną aperturą. Pozwala on satelicie „widzieć” w dzień i w nocy dzięki mikrofalom przenikającym przez chmury, dym i mgłę.

„Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym” – podała firma ICEYE.

Rakieta SpaceX wyniosła także polskiego satelitę EYCORE-1, wyposażonego w autorski radar z syntetyczną aperturą. Technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności. Eycore to polska spółka z sektora new space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów SAR.

Źródło: PAP