IFL pozyskał w IPO ok. 3 mln zł

Internetowy Fundusz Leasingowy zamknął ofertę akcji serii F z redukcją na poziomie 7,31 proc. i pozyskał od inwestorów kapitał w kwocie prawie 3 mln zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów leasingowych – podała spółka w komunikacie prasowym.

W ramach publicznej emisji zaoferowanych zostało w sumie 2222222 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 1,35 zł za akcję.

„Ze względu na duże zainteresowanie ofertą, szczególnie widoczne na koniec trwania zapisów, zdecydowano o symbolicznym wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów i płatności za akcje o jeden dodatkowy dzień, tj. do 30 stycznia 2026 r. Umożliwiło to inwestorom finalizację rozpoczętych formalności związanych ze złożeniem zapisów, przekładając się ostatecznie na zapisy o wartości 3,2 mln zł” – napisano w komunikacie.

Przydział i zakończenie oferty nastąpiło 2 lutego 2026 r., a podmiotem pośredniczącym w publicznej ofercie akcji IFL był Dom Maklerski BDM.

„Pozyskana w emisji kwota blisko 3 mln zł pozwoli nam na wypełnienie celu emisyjnego, czyli zakupu pojazdów leasingowych, co w efekcie przełoży się na skokowy wzrost skali prowadzonej działalności. Po zakończeniu oferty naszym celem jest obecnie debiut na rynku NewConnect w możliwie najkrótszym czasie” – powiedział Paweł Bator, prezes IFL.

