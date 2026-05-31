Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.05.2026
NEWSROOM XYZ
31.05.2026 13:02

Iga Świątek odpadła z French Open

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w dzień swoich 25. urodzin odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W niedzielę w Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.) 5:7, 1:6.

Świątek triumfowała na kortach im. Rolanda Garros w latach 2020 i 2022-24. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale. Zakończenie rywalizacji w 1/8 finału to wyrównanie jej najsłabszego wyniku we French Open z 2019 roku, kiedy debiutowała w seniorskiej rywalizacji w stolicy Francji.

Natomiast niespełna 24-letnia Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, dopiero drugi raz w karierze wystąpi w wielkoszlemowym ćwierćfinale. W 2024 roku na tym etapie zakończyła Australian Open.

Szybkie odpadnięcie nie będzie miało dla Świątek większych konsekwencji rankingowych. W kolejnym notowaniu nadal będzie trzecia, za Białorusinką Aryną Sabalenką i Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Źródło: PAP

Iga Świątek na korcie
Iga Świątek w dzień swoich 25. urodzin odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Fot. EPA/JOEL CARRETT Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Milcząca zgoda i brak zezwoleń dla (wybranych) cudzoziemców. Przełom, który skróci kolejki w urzędach
Ułatwienie w zatrudnianiu cudzoziemców, czy niekontrolowana migracja? MSWiA pracuje nad projektem, który zakłada tzw. milczącą zgodę. W dużym uproszczeniu - wniosek o legalizację pobytu będzie uznany…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Sky Talks: Kryzysy, które zrobiły biznesy. I technologie, które mają za nimi nadążyć
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „CIO Next Era” organizowanego przez PwC i XYZ zgromadziło na scenie przedstawicieli świata biznesu i technologii, m.in. Mariusza Chudego (PwC), Mariusza Burdacha…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Transkrypcje i co dalej? Wciąż jest kilka niewiadomych
Od sierpnia pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński w innych państwach Unii Europejskiej, będą mogły w całej Polsce otrzymać transkrypcję aktu małżeństwa. Kilka instytucji zapowiedziało…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Czy Netflix zabije książkę? Nowy raport o rynku wydawniczym w Polsce
- Książka jest pod silnym naporem konkurencyjnych form rozrywki, które dla wielu czytelników są po prostu substytucyjne - przekonuje Bartłomiej Chinowski z Polityki Insight, autor raportu „Rynek…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
American dream w Świebodzinie. Jak się zarządza biznesem na trzech kontynentach
Grupa SECO/WARWICK posiada spółki zależne w Polsce, Niemczech, Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych. A nasze innowacje zaowocowały dziesiątkami patentów oraz tysiącami wdrożeń w ponad 70 krajach…
29.05.2026