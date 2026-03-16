16.03.2026 09:36

Iga Świątek spadła na trzecie miejsce rankingu WTA

IIga Świątek nie jest już na drugim miejscu rankingu WTA. Wyprzedziła ją Jelena Rybakina z Kazachstanu. Ranking najlepszych tenisistek świata wciąż otwiera Aryna Sabalenka z Białorusi.

Sabalenka w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells pokonała w trzech setach Rybakinę. Był to trzeci finałowy mecz z rzędu tych tenisistek, jednak tym razem zwyciężyła białoruska zawodniczka.

Rybakina wyprzedziła Igę Świątek już dzięki awansowi do półfinału – Polka odpadła w ćwierćfinale turnieju. Świątek traci do Kazaszki 370 punktów. Z kolei Sabalenka ma nad Rybakiną przewagę aż 3242 punktów w rankingu WTA.

Fręch i Linette także spadły w rankingu

Roszady miały miejsce także na dole pierwszej dziesiątki rankingu tenisistek. Na ósme miejsce awansowała Elina Switolina z Ukrainy, dziewiątą lokatę zajmuje Victoria Mboko z Kanady, a na dziesiąte miejsce spadła Mirra Andriejewa z Rosji.

Na niższe pozycje spadły także Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch zajmuje obecnie 37. miejsce, natomiast Linette spadła na 50. lokatę w rankingu WTA.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour – stan na 16 marca 2026:

  1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 11025 pkt
  2. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 7783
  3. (2) Iga Świątek (Polska) – 7413
  4. (4) Coco Gauff (USA) – 6748
  5. (5) Jessica Pegula (USA) – 6678
  6. (6) Amanda Anisimova (USA) – 6180
  7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) – 4232
  8. (9) Elina Switolina (Ukraina) – 4020
  9. (10) Victoria Mboko (Kanada) – 3351
  10. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) – 3066


37. (36) Magdalena Fręch (Polska) – 1348
50. (49) Magda Linette (Polska) – 1209
128. (134) Maja Chwalińska (Polska) – 621
131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) – 602
145. (143) Linda Klimovicova (Polska) – 537

Iga Światek spadła na trzecie miejsce rankingu WTA. Fot. EPA/JOEL CARRETT Dostawca: PAP/EPA.
