Iga Świątek spadła na trzecie miejsce rankingu WTA

IIga Świątek nie jest już na drugim miejscu rankingu WTA. Wyprzedziła ją Jelena Rybakina z Kazachstanu. Ranking najlepszych tenisistek świata wciąż otwiera Aryna Sabalenka z Białorusi.

Sabalenka w niedzielnym finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells pokonała w trzech setach Rybakinę. Był to trzeci finałowy mecz z rzędu tych tenisistek, jednak tym razem zwyciężyła białoruska zawodniczka.

Rybakina wyprzedziła Igę Świątek już dzięki awansowi do półfinału – Polka odpadła w ćwierćfinale turnieju. Świątek traci do Kazaszki 370 punktów. Z kolei Sabalenka ma nad Rybakiną przewagę aż 3242 punktów w rankingu WTA.

Fręch i Linette także spadły w rankingu

Roszady miały miejsce także na dole pierwszej dziesiątki rankingu tenisistek. Na ósme miejsce awansowała Elina Switolina z Ukrainy, dziewiątą lokatę zajmuje Victoria Mboko z Kanady, a na dziesiąte miejsce spadła Mirra Andriejewa z Rosji.

Na niższe pozycje spadły także Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch zajmuje obecnie 37. miejsce, natomiast Linette spadła na 50. lokatę w rankingu WTA.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour – stan na 16 marca 2026:

(1) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 11025 pkt (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 7783 (2) Iga Świątek (Polska) – 7413 (4) Coco Gauff (USA) – 6748 (5) Jessica Pegula (USA) – 6678 (6) Amanda Anisimova (USA) – 6180 (7) Jasmine Paolini (Włochy) – 4232 (9) Elina Switolina (Ukraina) – 4020 (10) Victoria Mboko (Kanada) – 3351 (8) Mirra Andriejewa (Rosja) – 3066

37. (36) Magdalena Fręch (Polska) – 1348

50. (49) Magda Linette (Polska) – 1209

128. (134) Maja Chwalińska (Polska) – 621

131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) – 602

145. (143) Linda Klimovicova (Polska) – 537