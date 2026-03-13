Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 08:04

Świątek odpadła z Indian Wells, Lech i Raków przegrali swoje mecze w LK

Czwartkowy wieczór nie przyniósł sukcesów polskich sportowców. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 Indian Wells, a Lech Poznań i Raków Częstochowa przegrali swoje mecze w ramach pierwszej rundy 1/8 Ligi Konferencji.

Polska tenisistka uległa w starciu z Ukrainką Eliną Switoliną 2:6, 6:4, 4:6. Świątek w czterech poprzednich edycjach Indian Wells  dotarła co najmniej do półfinału, a dwie – w 2022 i 2024 roku – wygrała. Strata punktów na kalifornijskich kortach może kosztować 24-letnią Raszyniankę spadek z drugiej pozycji w światowym rankingu. Szansę na wyprzedzenie jej mają Jelena Rybakina z Kazachstanu i Amerykanka Jessica Pegula, które zmierzą się w ostatnim ćwierćfinale.

W pierwszych spotkaniach 1/8 Ligi Konferencji Lech Poznań przegrał na własnym stadionie z Szachtarem Donieck 1:3. Wszystkie bramki dla ukraińskiej drużyny zdobyli Brazylijczycy – w pierwszej połowie Marlon Gomes, na początku drugiej Newertton, a w 85. minucie efektowną przewrotką Isaque. „Kolejorz” odpowiedział tylko trafieniem Mikaela Ishaka - na 1:2 - w 70. minucie.

Raków Częstochowa uległ natomiast na wyjeździe z Fiorentiną 1:2. Goście prowadzili od 60. minuty po golu Jonatana Brauta Brunesa. Już chwilę później wyrównał jednak po efektownym strzale Cher Ndour, a w doliczonym czasie gry Albert Gudmundsson wykorzystał rzut karny.

Włoski zespół, który walczy o utrzymanie w Serie A, występują w Lidze Konferencji bez kilku czołowych piłkarzy. Tak było m.in. w poprzedniej rundzie, gdy wyeliminował w barażach o 1/8 finału po zaciętej rywalizacji Jagiellonię (3:0 na wyjeździe, 2:4 po dogrywce u siebie). I podobnie teraz z Rakowem.

Mecze rewanżowe polskie drużyny rozegrają 19 marca.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu: Iga Świątek
Czwartkowy wieczór nie przyniósł sukcesów polskich sportowców. Fot. Robert Prange/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)
Konta oszczędnościowe dają wysokie oprocentowanie, ale nie tylko. Wyróżniają się dużą elastycznością, bo umożliwiają wcześniejszą wypłatę pieniędzy z zachowaniem odsetek i kapitalizują je co miesiąc.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Jak dostać zawału na służbie i nie otrzymać odszkodowania? Witamy w PSP Olecko
Strażak z Olecka po zawale, do którego doszło w czasie służby, musiał odejść z formacji. Walczy o odszkodowanie, wskazując, że kłopoty ze zdrowiem to wynik mobbingu. Ani jego macierzysta komenda, ani komenda wojewódzka nie stwierdziły jednak uchybień. Z kilkudziesięciu spraw wszczętych w Polsce ani jednak nie potwierdziła nieodpowiednich zachowań w PSP.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dlaczego pozwy zbiorowe w Polsce nie działają. Jest pomysł na zmianę prawa
Czy nowe prawo o pozwach zbiorowych zyska ponadpartyjne poparcie? Zobacz, jakie zmiany są proponowane w ustawodawstwie.
11.03.2026