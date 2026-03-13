Świątek odpadła z Indian Wells, Lech i Raków przegrali swoje mecze w LK

Czwartkowy wieczór nie przyniósł sukcesów polskich sportowców. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 Indian Wells, a Lech Poznań i Raków Częstochowa przegrali swoje mecze w ramach pierwszej rundy 1/8 Ligi Konferencji.

Polska tenisistka uległa w starciu z Ukrainką Eliną Switoliną 2:6, 6:4, 4:6. Świątek w czterech poprzednich edycjach Indian Wells dotarła co najmniej do półfinału, a dwie – w 2022 i 2024 roku – wygrała. Strata punktów na kalifornijskich kortach może kosztować 24-letnią Raszyniankę spadek z drugiej pozycji w światowym rankingu. Szansę na wyprzedzenie jej mają Jelena Rybakina z Kazachstanu i Amerykanka Jessica Pegula, które zmierzą się w ostatnim ćwierćfinale.

W pierwszych spotkaniach 1/8 Ligi Konferencji Lech Poznań przegrał na własnym stadionie z Szachtarem Donieck 1:3. Wszystkie bramki dla ukraińskiej drużyny zdobyli Brazylijczycy – w pierwszej połowie Marlon Gomes, na początku drugiej Newertton, a w 85. minucie efektowną przewrotką Isaque. „Kolejorz” odpowiedział tylko trafieniem Mikaela Ishaka - na 1:2 - w 70. minucie.

Raków Częstochowa uległ natomiast na wyjeździe z Fiorentiną 1:2. Goście prowadzili od 60. minuty po golu Jonatana Brauta Brunesa. Już chwilę później wyrównał jednak po efektownym strzale Cher Ndour, a w doliczonym czasie gry Albert Gudmundsson wykorzystał rzut karny.

Włoski zespół, który walczy o utrzymanie w Serie A, występują w Lidze Konferencji bez kilku czołowych piłkarzy. Tak było m.in. w poprzedniej rundzie, gdy wyeliminował w barażach o 1/8 finału po zaciętej rywalizacji Jagiellonię (3:0 na wyjeździe, 2:4 po dogrywce u siebie). I podobnie teraz z Rakowem.

Mecze rewanżowe polskie drużyny rozegrają 19 marca.

Źródło: PAP/XYZ