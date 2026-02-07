Igrzyska 2026: minister Rutnicki spotkał się z komisarzem UE ds. sportu

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się w sobotę w Mediolanie z komisarzem UE do spraw solidarności międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glennem Micallefem z Malty. Rozmawiali m.in. o polskiej kandydaturze do organizacji igrzysk w Polsce.

Spotkanie odbyło się w siedzibie konsulatu generalnego RP. Obecny był też Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Rozmowa odbyła się dzień po inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina.

Rutnicki, pytany o wrażenia z piątkowej inauguracji igrzysk, powiedział, że była to piękna ceremonia. Zapytany o szanse medalowe Polaków, minister odparł, że jest zawsze nastawiony optymistycznie, ale też nie chce wróżyć, czy będą medale i ile ich będzie.

– Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak to zostało zorganizowane, ale ja jestem pod największym wrażeniem oczywiście naszej reprezentacji, naszych zawodników. Myślę, że wszyscy możemy być dumni, a teraz tylko trzymamy kciuki – powiedział minister.

– To, co było najważniejsze, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, to przygotowanie kadry w taki sposób, żeby naszym zawodnikom i zawodniczkom niczego nie brakowało. Taka była nasza rola we współpracy z polskimi związkami sportowymi dyscyplin zimowych i my swoją robotę wykonaliśmy. Teraz mocno trzymamy kciuki, aby te inwestycje przełożyły się na medale. Ja jestem przekonany, że szanse są duże. Będziemy się cieszyć z każdego medalu, ale jeżeli nawet się to nie uda, to zawsze będziemy wspierać naszych zawodników – wskazał Rutnicki.

Polska zabiega o organizację Igrzysk Olimpisjkich. Minister sportu rozmawiał o tym z unijnym komisarzem

– Mówiliśmy o tym, jak możemy razem wspierać rozwój sportu, jak rozwijać infrastrukturę sportową i wykorzystywać na to fundusze unijne (...). Rozmawialiśmy na temat naszej pracy i przygotowań dotyczących starań o igrzyska olimpijskie w Polsce, w Warszawie. Pan komisarz bardzo przychylnie podchodzi do naszej kandydatury – powiedział Rutnicki o swojej rozmowie z komisarzem Micallefem.

Podkreślił, że rozmowa dotyczyła też wspólnych działań dotyczących jasnego stanowiska Polski w sprawie niemożliwości występowania rosyjskich czy też białoruskich sportowców na światowych arenach.

– Gdy mówimy o duchu olimpizmu, gdy mówimy o wartościach, to ich udział jest tego zaprzeczeniem – powiedział polski minister.

