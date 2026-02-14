Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.02.2026
NEWSROOM XYZ
14.02.2026 16:02

Igrzyska 2026. Pierwszy w historii medal dla Ameryki Południowej. Brazylijski alpejczyk zwyciężył w slalomie gigancie

To pierwszy medal zimowych igrzysk olimpijskich, zdobyty przez zawodnika reprezentującego Amerykę Południową. Lucas Pinheiro Braathen z Brazylii zwyciężył bowiem w slalomie gigancie, rozgrywanym na stoku w Bormio.

25-letni zawodnik reprezentował do tej pory Norwegię. Jednak w 2023 r. pokłócił się z federacją i zakończył karierę. Wznowił ją rok później, ale w barwach Brazylii, skąd pochodzi jego matka. Do tej pory jego największym osiągnięciem była mała Kryształowa Kula za triumf w slalomach w sezonie 2022/2023.

Podczas zawodów w Bormio zdecydowanie prowadził nad faworytem konkurencji, Szwajcarem Marco Odermattem. Miał nad nim 0,95 s przewagi. W drugiej serii Szwajcar dał z siebie wszystko, jednak odrobił ostatecznie tylko część strat i przegrał złoto o 0,58 s. Brązowy medal zdobył kolejny Szwajcar Loïc Meillard – strata 1,17 s.

Wyniki slalomu giganta to wielkie zaskoczenie. Odermatt, mistrz z Pekinu w 2022 r. i najlepszy zawodnik tej konkurencji w czterech poprzednich sezonach, miał bowiem nie mieć we Włoszech rywali. Okazało się jednak, że nie tylko dziś nie poszło mu tak, jak myślano – sugerowano bowiem, że zdobędzie cztery złote medale. Na razie jednak ma dwa srebrne – za dzisiejszy slalom i kombinację drużynową – oraz brązowy, wywalczony w supergigancie.

Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem dla Polski 
Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen zdobył pierwszy medal zimowych igrzysk olimpijskich dla Ameryki Południowej. Fot. PAP/NTB
