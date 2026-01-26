Igrzyska 2026. Stoch i Czerwonka chorążymi, 60-osobowy skład reprezentacji Polski

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził 60-osobowy skład reprezentacji narodowej na rozpoczynające się 6 lutego igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo – ogłosił prezes PKOl Radosław Piesiewicz. Skoczek narciarski Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka będą chorążymi olimpijskiej reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia igrzysk.

Stoch, który już wcześniej zapowiedział, że to jego ostatni sezon w karierze, wystąpi w najważniejszej zimowej imprezie czterolecia po raz szósty. Jest trzykrotnym złotym medalistą tej imprezy i najbardziej utytułowanym pod tym względem Polakiem w historii.

Czerwonka pojedzie na piąte igrzyska. Ma na swoim koncie jeden medal srebrny w sztafecie.

Piesiewicz poinformował, że zarząd PKOl zatwierdził skład reprezentacji Polski, w którym znalazło się 60 sportowców. Jedna osoba będzie rezerwową.

Biało-czerwoni wystartują we Włoszech w 12 z 16 dyscyplin – bez hokeja na lodzie, curlingu, narciarstwa dowolnego i skeletonu.

Rekordowa liczba Polaków wystartowała w 2018 roku w Pjongczangu. Startowało wówczas 62 sportowców. Reprezentacja na igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo jest drugą najbardziej liczną w historii.

Z kolei najwięcej medali przywieźliśmy z igrzysk w Van Couver (2010) i Soczi – po 6 krążków, w tym w Soczi aż 4 złote medale.

