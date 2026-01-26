Import paczek e-commerce do UE wzrósł o 26 proc. w 2025 r.

W 2025 r. liczba tanich paczek z e-commerce trafiających do Unii Europejskiej wzrosła o 26 proc. do 5,8 mld. Komisja Europejska zapowiada wprowadzenie opłat celnych na przesyłki o niskiej wartości.

Liczba tanich paczek z e-commerce w UE wzrosła do 5,8 mld w 2025 r., co oznacza 26-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska. Wzrost ten jest napędzany przez platformy internetowe takie jak Temu i Shein, które wysyłają paczki z Chin bezpośrednio do konsumentów.

Głównym powodem szybkiego wzrostu jest zwolnienie celne dla paczek o wartości poniżej 150 euro, tzw. „de minimis”. Obecnie przesyłki te trafiają do UE bez dodatkowych opłat celnych, co sprzyja importowi tanich produktów z Chin.

Dyplomata UE Dirk Gotink podkreślił, że wzrost importu jest „niezrównoważony”. Zapowiedział konieczność wprowadzenia opłaty manipulacyjnej od lipca 2025 r. oraz przyspieszenia reformy przepisów celnych. UE planuje tymczasowo nałożyć opłatę 3 euro na paczki o niskiej wartości od 1 lipca.

Wzrost importu tanich paczek nabrał tempa, gdy Stany Zjednoczone w ubiegłym roku zniosły swoją politykę „de minimis”, co mogło skierować napływ tanich produktów z Chin właśnie do Europy.

Komisja Europejska szacuje, że około 65 proc. małych paczek do UE ma zaniżoną wartość, aby uniknąć ceł. Większość paczek pochodzi z Chin.

Źródło: Reuters