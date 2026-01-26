Indie chcą obniżyć cła na samochody z UE. To jeden z punktów umowy handlowej

Indie planują obniżyć cła na samochody importowane z Unii Europejskiej z 110 do 40 proc. – informuje Reuters. Ma to być jeden z punktów umowy handlowej, która ma zostać ogłoszona we wtorek.

Dla europejskich producentów z sektora motoryzacyjnego może to być szansa na wejście na największy rynek na świecie. Według szacunków serwisu Trading Economics w 2025 r. Indie wyprzedziły Chiny pod względem liczby ludności. Populacja pierwszego z wymienionych krajów może już wynosić 1,46 mld, przy liczbie 1,41 mld mieszkańców Państwa Środka.

Według informacji pozyskanych przez Reutersa od anonimowych źródeł obniżka ceł miałaby dotyczyć samochodów spalinowych. Pojazdy elektryczne nie będą objęte niższymi taryfami przez pierwsze pięć lat. Ponadto Indie miały zgodzić się zredukować poziom podatku od importu do 10 proc. w przypadku niektórych modeli aut, których koszt sprowadzenia z Europy przekracza 15 tys. euro.

Wedle tych samych rozmówców agencji wstępne ramy umowy handlowej pomiędzy KE a Indiami zostaną ogłoszone we wtorek w czasie trwającego szczytu w Nowym Delhi. Dla najliczebniejszego kraju na świecie jest to szansa do wzrostu eksportu m.in. biżuterii i tekstyliów. Szczególnie że obie branże zostały objęte 50-procentowymi cłami przez USA. Dla UE otworzenie się indyjskiego rynku może być korzystne szczególnie dla sektorów motoryzacyjnego, lotniczego i chemicznego.

Porozumienie pomiędzy Brukselą a Nowym Delhi ma nie dotyczyć żywności. – Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że mamy praktycznie całkowite wyłączenie kwestii rolnych, więc tutaj nie ma absolutnie powodu do obaw takich jak były w przypadku Mercosuru – wskazał wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.

Negocjacje w sprawie umowy handlowej trwały 20 lat. Ewentualne ogłoszenie zawarcia porozumienia we wtorek ma być pierwszym krokiem do jego finalizacji. Odpowiednie przepisy muszą zostać bowiem przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Europejską.

Według danych Eurostatu za 2024 r. wartość wymiany handlowej pomiędzy krajami UE a Indiami wyniosła 120 mld euro, z czego 71,3 mld euro pochodziło z importu towarów na Stary Kontynent, a 48,7 mld euro stanowiło eksport do Azji.

