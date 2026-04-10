Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.04.2026
10.04.2026 10:00

Inflacja w Niemczech poszła w górę. Najwyższy odczyt od ponad dwóch lat

Inflacja w Niemczech w marcu 2026 r. wyniosła 2,7 proc. w ujęciu rocznym – podał niemiecki urząd statystyczny Destatis. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami analityków.

W porównaniu z lutym 2026 r. ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,1 proc.

Inflacja w Niemczech w ujęciu rocznym w marcu wzrosła po spadku zanotowanym w lutym, kiedy była na poziomie 1,9 proc. W styczniu odczyt wyniósł 2,1 proc.

Jak podał Destatis, marcowy odczyt inflacji w ujęciu rocznym był najwyższy od stycznia 2024 r. Wtedy inflacja w Niemczech wyniosła 2,9 proc.

Inflację napędzają ceny surowców energetycznych

„Znaczny wzrost cen produktów energetycznych napędza inflację. Od początku wojny z Iranem gwałtownie wzrosły w szczególności ceny paliw silnikowych i oleju opałowego" – skomentowała odczyt prezeska urzędu Ruth Brand.

Ceny wyrobów energetycznych były w marcu 2026 r. o 7,2 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. To pierwszy wzrost cen energii w ujęciu rok do roku zanotowany od grudnia 2023 r. W lutym 2026 r. ceny tej kategorii dóbr spadły o 1,9 proc. rok do roku.

Paliwa w marcu podrożały o 20 proc., a olej opałowy o 44,4 proc. w ujęciu rocznym. O 1,2 proc. spadły ceny energii w gospodarstwach domowych. Przyczyniły się do tego obniżki opłat za wykorzystanie sieci przesyłowej i zniesienie opłaty związanej z magazynowaniem gazu wprowadzone przez niemiecki rząd na początku roku – podał Destatis.

Stacja benzynowa Shell w Niemczech
Inflacja w Niemczech w marcu 2026 r. wyniosła 2,7 proc. w ujęciu rocznym. To najwyższy odczyt od stycznia 2024 r. Wzrost inflacji napędzają ceny surowców energetycznych. Na zdjęciu stacja benzynowa w Niemczech. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
