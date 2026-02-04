Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 11:36

Inflacja w strefie euro spadła w styczniu do poziomu 1,7 proc.

Inflacja w strefie euro wyniosła w styczniu 2026 r. 1,7 proc. w ujęciu rocznym – wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. To spadek w porównaniu z grudniem, kiedy odczyt wyniósł 2 proc. rok do roku.

Jeśli chodzi o główne składniki inflacji w strefie euro, Eurostat oczekuje, że inflacja w sektorze usług w styczniu spadła do 3,2 proc. w porównaniu z 3,4 proc. w grudniu. Żywność, alkohol i tytoń podrożały o 2,7 proc. w ujęciu rocznym (w porównaniu z poziomem wzrostu cen 2,5 proc. w grudniu). Inflacja w sektorze dóbr przemysłowych z wyłączeniem energii wyniosła 0,4 proc. (w grudniu – 0,3 proc.). Unijny urząd statystyczny szacuje, że pogłębił się spadek cen energii – do 4,1 proc. rok do roku z 1,9 proc. w grudniu.

Najwyższy poziom inflacji w styczniu spośród krajów strefy euro zanotowano na Słowacji (4,2 proc.) oraz w Chorwacji (3,6 proc.). Najniższy wskaźnik zanotowała Francja, gdzie inflacja w styczniu w ujęciu rocznym wyniosła 0,4 proc.

Na zdjęciu kobieta robiąca zakupy na targu w Paryżu, Francja
IInflacja w strefie euro w styczniu 2026 r. spadła do 1,7 proc. Najniższy odczyt wskaźnik spośród krajów strefy zanotowano we Francji. Fot. Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images
