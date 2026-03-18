InPost notuje wzrost przychodów w 2025 r. Firma planuje zwiększać udziały w rynku

InPost opublikował wyniki za 2025 r. Spółka przedstawiła także plany na 2026 r. W bieżącym roku InPost oczekuje zwiększonego udziału w rynku, z wolumenami grupy rosnącymi rok do roku na poziomie kilkunastu procent.

W 2025 r. skorygowana EBITDA InPostu wzrosła o 12,3 proc. w ujęciu rocznym do 4,1 mld zł. Przychody grupy wzrosły o 34 proc. rok do roku do poziomu 14,7 mld zł. Skorygowany zysk netto wyniósł 1,1 mld zł w porównaniu z 1,5 mld zł w 2024 r.

Przychody spółki w 49 proc. pochodziły z polskiego rynku, a w 51 proc. z rynków zagranicznych.

W wynikach za czwarty kwartał odczuwalny był wpływ przejęcia firmy Yodel – podała grupa. Skorygowana EBITDA InPostu spadła w czwartym kwartale o 3,9 proc. rok do roku do poziomu 1,1 mld zł. Przychody grupy wyniosły w czwartym kwartale 4,46 mld zł, a skorygowany zysk netto 198,6 mln zł.

Jak podał InPost, w 2025 r. grupa obsłużyła rekordową liczbę paczek. Było to 1,4 mld, o 25 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wzrost liczby paczek był wynikiem m. in. większego wolumenu na brytyjskim rynku, co wynikało z przejęcia spółki Yodel. W czwartym kwartale 2025 r. wolumen paczek w Wielkiej Brytanii wzrósł o 240 proc. w ujęciu rocznym. W Polsce wzrost wyniósł 5 proc., a w reszcie Europy – 23 proc.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) InPostu wyniosły w 2025 r. 1,8 mld zł. To wzrost o 31 proc. w porównaniu z poprzednim roku. Prawie 70 proc. nakładów inwestycyjnych przeznaczono na rozbudowę europejskiej sieci automatów paczkowych, a pozostałą część na projekty IT i AI.

InPost planuje zwiększać udział w rynku

W 2026 r. InPost planuje przyspieszyć rozwój sieci poprzez dodanie ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach.

Grupa spodziewa się zwiększenia udziału w rynku i kilkunastoprocentowego wzrostu wolumenów. InPost przewiduje, że skorygowany wynik EBITDA utrzyma się na stabilnym poziomie. Odzwierciedla to oczekiwaną niższą rentowność w Polsce i rosnący udział Wielkiej Brytanii w całkowitych wynikach grupy.

„Rok 2025 był dla InPostu kolejnym okresem dynamicznego rozwoju. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno pod względem wolumenu, jak i przychodów. Umocniliśmy pozycję lidera na europejskim rynku, jednocześnie integrując nowo przejęte spółki oraz kontynuując inwestycje w naszą sieć, technologię i działalność operacyjną" – skomentował wyniki spółki Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPostu.

„Wkraczając w nowy rozdział, nadal stawiamy sobie za cel przekształcenie europejskiego e-commerce poprzez innowacyjny model dostaw out-of-home, nieustanną pracę nad jakością usług oraz maksymalne wykorzystanie synergii operacyjnych w ramach naszej platformy" – dodał.

------

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.