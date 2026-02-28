Iran: 63 zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie

Liczba ofiar śmiertelnych po sobotnim ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu wzrosła do 63 – poinformowały irańskie władze. To pierwsze potwierdzone zgony na terytorium Iranu w ramach trwającej amerykańsko-izraelskiej operacji.

Do ataku doszło w sobotę w mieście Minab, położonym w prowincji Hormozgan. Jak przekazała państwowa agencja IRNA, rakieta bezpośrednio trafiła w szkołę podstawową dla dziewcząt, w której w chwili nalotu przebywało 170 uczennic. Początkowo informowano o 40 zabitych, jednak bilans został zaktualizowany do 57 ofiar śmiertelnych.

The blood-stained bags of Minab students who were martyred in the US’ airstrikes. pic.twitter.com/ZNx6jVrRqs — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) February 28, 2026

Według IRNA co najmniej 63 osoby zostały ranne, a 53 uczennice wciąż mogą znajdować się pod gruzami zawalonego budynku. Gubernator okręgu poinformował, że trwa intensywna akcja ratunkowa i usuwanie gruzu. Irańskie agencje Tasnim i Fars podały, że ofiary miały od 7 do 12 lat.

Szef prowincji Mohamed Radmehr poinformował, że są 63 ofiary śmiertelne i 92 osoby ranne.

O zdarzeniu informuje też turecka agencja Anadolu:

📌 At least 40 people, including students, were killed and 48 others injured after Israeli strikes targeted a girls’ primary school in Iran’s Hormozgan province, Iranian media reported



➡️ The US and Israel launched a joint attack on Iran early Saturday



➡️ Iran termed the… pic.twitter.com/i0UnBoZ7Ex — Anadolu English (@anadoluagency) February 28, 2026

Władze w Teheranie wskazują, że naloty były częścią ataków prowadzonych przez Izrael i Stany Zjednoczone. Minab jest miastem, w którym znajduje się także baza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Irańskie media podkreślają, że ofiary w Minabie są pierwszymi potwierdzonymi zabitymi w Iranie od początku tej operacji.

Źródła: PAP, CNN, IRNA