23.03.2026 14:42

Iran: nie ma pośredniej ani bezpośredniej komunikacji z USA

Władze Iranu nie prowadzą pośredniej ani bezpośredniej komunikacji z USA – podała w poniedziałek irańska agencja Fars, powołując się na źródło. Wcześniej tego dnia Trump oznajmił, że trwają produktywne rozmowy ze stroną irańską.

Trump poinformował wcześniej na swoim portalu Truth Social, że USA i Iran przeprowadziły „bardzo dobre i produktywne rozmowy” i ogłosił pięciodniowe przełożenie zapowiadanych wcześniej ataków na irańską infrastrukturę energetyczną.

Po tym oświadczeniu gwałtownie spadły ceny ropy naftowej, a giełdy na całym świecie zaczęły odrabiać wcześniejsze poniedziałkowe straty.

Czytaj więcej: Gwałtowny spadek cen ropy. Spektakularny zwrot na rynkach po słowach Trumpa

Źródło cytowane przez Fars oceniło, że Trump odroczył ataki, ponieważ obawia się, że Teheran w odwecie zacznie atakować obiekty infrastruktury energetycznej w całej zachodniej Azji.

Półoficjalna agencja irańska Tasnim przekazała, również powołując się na anonimowe źródło, że żegluga przez cieśninę Ormuz, kluczową dla światowych dostaw m.in. ropy naftowej, nie powróci do stanu sprzed wojny, jeśli USA będą „kontynuować wojnę psychologiczną”.

Także Tasnim przekazała, że nie toczą się rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.

– Nie odbyły się żadne negocjacje i żadne nie są w toku – powiedział agencji wysokiej rangi irański urzędnik ds. bezpieczeństwa. Według jego relacji Iran poinformował swoich sojuszników, że będzie kontynuował obronę „aż do osiągnięcia niezbędnego poziomu odstraszania”.

Emigracyjny portal Iran International przekazał za prorządową agencją Mehr, że zdaniem MSZ w Teheranie wypowiedzi Trumpa wpisują się w działania mające na celu obniżenie cen energii i zyskanie czasu na realizację planów militarnych USA. Resort podał, że kraje regionu podjęły inicjatywy mające na celu zmniejszenie napięć, ale Iran jasno zadeklarował, że adresatem wszystkich takich inicjatyw powinny być USA, bo to one rozpoczęły wojnę.

W Iranie wolność prasy nie istnieje – to jeden z najbardziej represyjnych pod tym względem reżimów na świecie. Agencyjny przekaz jest w całości kontrolowany przez islamistyczne państwo.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w łodzi na wodach Zatoki Perskiej. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Za sześć lat będą nas leczyć lekarze z nowych kierunków. „Uczelnie woziły studentów 250 km na anatomię" (WYWIAD)
Na prywatnych uczelniach i politechnikach masowo powstają kierunki lekarskie. Problem w tym, że często brakuje kadry, infrastruktury i miejsc specjalizacyjnych. Zdaniem prof. Michała Markuszewskiego, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za 8–10 lat narracja o niedoborze lekarzy się skończy – a w części ośrodków pojawi się problem ze znalezieniem pracy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
„Detroit Wschodu” w tarapatach. Globalne wyzwania przed tajską branżą motoryzacyjną
Tajlandia po cichu stała się czwartym co do wielkości producentem aut w Azji. Przemysł motoryzacyjny to filar jej gospodarki, ale mierzy się ze spadkiem popytu i konkurencją ze strony krajów o niższych kosztach pracy. Czy nadzieją jest elektromobilność?
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026