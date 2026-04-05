05.04.2026 09:29

Iran obiecuje: irackie statki mogą płynąć przez cieśninę Ormuz

Iran zapowiedział, że irackie jednostki mogą swobodnie przepływać przez cieśninę Ormuz. To ma, jak twierdzą analitycy, powstrzymać Bagdad przed bliższymi kontaktami z Waszyngtonem.

Irak dołączył więc do Chin, Rosji, Indii i Pakistanu, które to państwa mają zgodę na transport przez cieśninę Ormuz. W ostatnich dniach szlakiem tym przepłynęły też dwa statki tureckie, dwa japońskie i jeden francuski.

Jak tłumaczy Kenneth Katzman z think tanku Soufan Center, Irak ma mały wybór, jeśli chodzi o transport ropy. Dlatego zgoda na przejście tym szlakiem ma powstrzymać Bagdad przed dołączeniem do amerykańskiej, antyirańskiej koalicji.

Irak próbował wcześniej eksportować ropę cysternami przez Syrię do Europy oraz przez autonomiczny region Kurdystanu do Turcji. To jednak pozwalało na eksport jedynie części produkowanej ropy naftowej na południu kraju. Przed rozpoczęciem wojny kraj ten produkował około 4,3 mln baryłek dziennie, z czego zdecydowana większość była eksportowana morzem.

Iran zamknął cieśninę Ormuz po izraelskich i amerykańskich atakach, które trwają od 28 lutego. Donald Trump wielokrotnie stawiał Teheranowi ultimatum, domagając się otwarcia głównego szlaku transportowego z Zatoki Perskiej, którym przepływało ok. 20 proc. światowej produkcji ropy. Blokada wywołała bowiem potężny kryzys paliwowy, windując ceny i zmuszając wiele krajów do racjonowania zapasów albo do wprowadzenia kontroli cen (jak w Polsce).

Trump: Iran ma 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz
Cieśnina Ormuz
Irak dostał zgodę na bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz. Fot. Getty Images
Finlandia traci przewagę edukacyjną. Skala problemu jest większa, niż się wydaje
Finlandia przez dekady była symbolem nowoczesnej edukacji. Dziś ten model zaczyna się kruszyć. Mimo wzrostu liczby studentów kraj nie nadgania globalnej czołówki, a ambicje polityczne rozmijają się z realiami finansowymi.
03.04.2026
Budimex wchodzi w data center jako inwestor. Projekt ruszy jeszcze w tym roku (WYWIAD)
Rok temu Budimex podjął decyzję o wejściu w segment data center także jako inwestor – a więc nie tylko wykonawca projektów, ale również podmiot uczestniczący w ich finansowaniu i rozwoju. W tym celu powołano dedykowaną spółkę, zakupiono grunt oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.
03.04.2026
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
05.04.2026
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Jak państwo wspiera czasopisma literackie? Rekordziści otrzymali ponad pół miliona złotych
Po informacji Krzysztofa Stanowskiego w podkaście WojewódzkiKędzierski na temat rzekomego półmilionowego grantu dla „Krytyki Literackiej” przyglądamy się zasadom przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
05.04.2026
Czy zabraknie nam paliwa? Rząd uspokaja, międzynarodowa agencja ostrzega
– Na niektórych stacjach benzynowych przy granicy tworzą się kolejki, ale nie ma ryzyka, by zabrakło tam paliwa – zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Nie widzi też potrzeby uwalniania rezerw z krajowych magazynów. Mniej optymistyczny scenariusz wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na Europę przedstawia Międzynarodowa Agencja Energii (MAE). – Kwiecień będzie znacznie gorszy niż maj – ostrzega Fatih Birol, szef MAE.
03.04.2026