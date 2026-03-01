Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
NEWSROOM XYZ
01.03.2026 07:37

Iran potwierdza śmierć Alego Chameneia

Władze Iranu oficjalnie potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy kraju, Aliego Chameneia. Zginęli także: dowódca Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.

Śmierć przywódcy potwierdziła Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej informację przekazał prezydent USA Donald Trump. Irańskie władze ogłosiły 40-dniową żałobę narodową. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabójstwo „wielką zbrodnią”. Zapowiedział stanowczą odpowiedź i konsekwencje dla sprawców. W komunikacie podkreślono, że wydarzenie otwiera nowy rozdział w historii świata islamskiego i szyizmu.

Atak wyprzedzający i setki celów wojskowych

Operacja amerykańsko-izraelska rozpoczęła się w sobotę rano. Izraelski minister obrony Israel Kac określił ją jako atak wyprzedzający. Uderzono w siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie oraz w cele militarne. Według armii izraelskiej zaatakowano setki obiektów, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie. W działaniach uczestniczyło około 200 myśliwców.

Według danych przekazanych przez Czerwony Półksiężyc w nalotach zginęło co najmniej 201 osób, a 747 zostało rannych. Ataki dotknęły 24 z 31 prowincji kraju. Media poinformowały o ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie w prowincji Hormozgan. Zginęło tam co najmniej 118 osób. Placówka znajduje się około 600 metrów od bazy IRGC.

Irańska odpowiedź i zagrożenie dla Zatoki Perskiej

Iran odpowiedział atakami na cele w Izraelu oraz na amerykańskie instalacje w państwach Zatoki Perskiej. Uderzono w lotniska w Abu Zabi, Dubaju i Kuwejcie. Trafione zostały także obiekty w Bahrajnie, Katarze, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. W Dubaju uszkodzony został hotel w dzielnicy Palm Jumeirah. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zginęły co najmniej dwie osoby. IRGC ogłosił, że statki nie mogą przepływać przez kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormuz. Szlakiem tym transportowane jest około 20 proc. eksportowanej ropy z regionu.

Dowództwo Centralne USA poinformowało, że skutecznie odparło setki ataków rakietowych i dronowych. Według komunikatu nie ma ofiar wśród amerykańskich żołnierzy, a zniszczenia są niewielkie. Stacja CNN podała, że armia USA planuje kilkudniową operację przeciwko Iranowi. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kolejne uderzenia. W najbliższych dniach zaatakowane mają zostać tysiące celów w Iranie.

Źródło: PAP

Na zdjęciu z marca 2025 r. irański najwyższy przywódca Ali Chamenei
Ali Chamenei. Fot. Iranian Leader Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Mój Ramadan. Pościłem jak muzułmanie
Trwa Ramadan. To okazja, by podzielić się z czytelnikami moimi doświadczeniami z postu, który podjąłem rok temu. Zgaga i wzdęcia na początku to nic w porównaniu z późniejszym ostrym zapaleniem wątroby i żołądka. Z postu leczę się do dziś.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Wystawa o „współ”. Czyli uratuje nas wspólnota
W przypadku tej wystawy nie od razu wiadomo, o czym naprawdę jest i jaką daje receptę na rozpadający się świat. I właśnie dlatego trzeba ją obejrzeć obowiązkowo. A szansa tylko do niedzieli!
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Amerykańskie flagi i teorie spiskowe. Seul podzielony w sprawie byłego prezydenta
W Korei Południowej trwają protesty zwolenników i przeciwników byłego prezydenta Yoona. Prawicowy polityk został skazany na dożywocie za próbę zamachu stanu, ale odwołał się od wyroku. Sympatycy twierdzą, że chciał powstrzymać komunistyczny spisek. Ale większość Koreańczyków daje kredyt zaufania liberałom.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026