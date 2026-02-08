Iran szykuje się do wojny. Radykalne zmiany w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej

Mimo rozmów z Amerykanami Iran przygotowuje się do wojny, czego dowodzi reorganizacja dowództwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i zwiększenie uprawnień Alego Laridżaniego, najważniejszego doradcy ajatollaha Alego Chameneiego – dowiedziała się agencja Reutera z arabskich źródeł dyplomatycznych.

Laridżani, który pełni funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nadzoruje kontakty dyplomatyczne, otrzyma szersze uprawnienia, aby mógł szybko i skutecznie koordynować działania dyplomatyczne z operacjami wojskowymi.

Jeszcze ważniejszym posunięciem jest planowana zmiana na szczycie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w którym obecnego dowódcę Mohammada Pakpoura ma zastąpić osoba z radykalnego skrzydła tej elitarnej jednostki.

Iran przeprowadza zmiany, prowadząc jednocześnie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i – tradycyjnie – grożąc uderzeniem we wszystkie amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, jeśli zostanie zaatakowany przez USA.

– Atak na terytorium amerykańskie nie będzie możliwy, ale zaatakujemy ich bazy w regionie. Nie będziemy atakować sąsiednich krajów, a tylko rozmieszczone w nich amerykańskie bazy – powiedział w sobotę w rozmowie ze stacją Al Dżazira minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Iran prawdopodobnie nie ma obecnie jednak możliwości zadania w ten sposób poważnych strat Amerykanom, szczególnie po izraelskich atakach z czerwca.

Dodał też, że Teheran chce kontynuować rozmowy z Waszyngtonem, ale chce również uznania „swojego prawa do wzbogacania uranu i kontynuowania programu rakietowego, którego zamknięcie naraziłoby go na ataki ze strony Izraela".

Równocześnie jednak islamistyczny Iran nie kryje, że „zniszczenie Izraela" jest jednym z głównych celów jego polityki zagranicznej. Z kolei Izrael podkreśla, że jego ataki na Iran mają naturę obronną i mają na celu wyłącznie uniemożliwienie realizacji tego celu – są ograniczane do celów wojskowych i związanych z rozwojem irańskiego programu nuklearnego.

W trakcie styczniowych protestów przeciwko dyktaturze islamistyczne władze Iranu zabiły ok. 36,5 tys. osób. Te szacunki Iran International wynikają z informacji, jakie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zawarł w raporcie przekazanym Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Iranu 24 stycznia.

Źródło: PAP, XYZ