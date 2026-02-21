Iran wzmacnia obiekty nuklearne i szykuje się na możliwy atak USA

Analiza zdjęć satelitarnych ujawnia intensywne prace przy irańskich instalacjach nuklearnych i wojskowych. Eksperci wskazują, że działania Teheranu mogą być przygotowaniem na ewentualny atak Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez Sky News pokazują, że Iran naprawia i dodatkowo zabezpiecza kluczowe obiekty nuklearne oraz wojskowe. Materiały z okresu od 6 grudnia 2025 roku do 24 stycznia 2026 roku dokumentują prace prowadzone po wcześniejszych atakach Izraela i USA.

Na zdjęciach widać naprawy infrastruktury oraz działania mające na celu zasypanie wejść do tuneli prowadzących do kompleksu w pobliżu Isfahan. Według doniesień to tam może być przechowywana znaczna część wzbogaconego uranu.

– Zdjęcia te obrazują wysiłki mające na celu przygotowanie się do ataku ze strony Stanów Zjednoczonych – ocenił David Albright z Institute for Science and International Security.

Instytut poinformował 9 lutego, że zasypanie tuneli może ograniczyć skutki ewentualnego nalotu. Jednocześnie utrudniłoby to dostęp siłom specjalnym, gdyby próbowały przejąć lub zniszczyć wysoko wzbogacony uran.

Podobne działania widać także w pobliżu miasta Natanz, gdzie znajdują się kluczowe elementy infrastruktury programu nuklearnego.

Analiza z 22 stycznia wykazała postępy w budowie betonowego sarkofagu wokół nowo wybudowanego obiektu wojskowego w Parchin. Zdjęcia z 24 stycznia potwierdzają zaawansowanie prac przy tej konstrukcji ochronnej.

Remont prowadzony jest także w bazie rakietowej w Tebriz. To jedna z głównych irańskich baz i magazynów rakietowych. Z najnowszych zdjęć wynika, że budynki zostały w pełni odbudowane po izraelskich atakach z 2025 roku.

Źródło: PAP