11.03.2026 12:14

Iran zagroził atakami na banki i instytucje finansowe USA na Bliskim Wschodzie

Iran zaatakuje instytucje finansowe i bankowe powiązane z USA oraz Izraelem w regionie – poinformował Ebrahim Zolfakari, rzecznik połączonego dowództwa operacyjnego Iranu, cytowany przez agencję Reutera, w reakcji na atak wymierzony w jeden z irańskich banków.

„Tym bezprawnym i nietypowym działaniem wróg zmusza nas do obrania za cel ośrodków finansowych i banków powiązanych z USA oraz reżimem syjonistycznym (Izraelem) w regionie” – oświadczył rzecznik Centralnej Kwatery Głównej irańskiego wojska Ebrahim Zolfakari, cytowany przez państwowe media.

Wystosował również bezpośrednie ostrzeżenie do ludności cywilnej w związku z planowanymi operacjami odwetowymi, apelując do mieszkańców, aby „nie przebywali w promieniu jednego kilometra od banków”.

Amerykańskimi bankami działającymi w Izraelu są Citibank, największy wśród zagranicznych podmiotów w sektorze, J.P. Morgan oraz Bank of America. Dwa ostatnie zajmują się bankowością inwestycyjną, nie detaliczną. Te same firmy działają również na rynkach na Bliskim Wschodzie, m.in. w Arabii Saudyjskiej i ZEA. Ostatnio w regionie swój biznes rozwija również Goldman Sachs.

Oświadczenie irańskiego rzecznika nastąpiło po oskarżeniach Teheranu dotyczących ataku na jedną z krajowych instytucji finansowych, co władze określiły mianem działań „terrorystycznych sił zbrojnych” USA i Izraela oraz elementem ich „nieudanej kampanii”.

Według ONZ Centralna Kwatera Główna to podmiot podległy Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej, koordynujący kluczowe operacje wojskowe Iranu.

Źródło: PAP/XYZ

Osoba z flagą irańską
Iran zaatakuje instytucje finansowe i bankowe powiązane z USA oraz Izraelem w regionie – poinformował Ebrahim Zolfakari, rzecznik irańskiej armii. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
