Iran zakazuje żeglugi przez Cieśninę Ormuz

Iran ogłosił zakaz przepływu statków przez Cieśninę Ormuz po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na cele w swoim kraju.

Według informacji przekazanych przez Reuters statki przebywające w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe nadawane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Ostrzegano w nich, że żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz.

Treść komunikatu potwierdził w rozmowie z The National Farhad Patel, dyrektor agencji żeglugowej Sharaf z Dubaju w Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Szczególnie zagrożone mają być jednostki powiązane z interesami USA lub Izraela. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele branży, także inne statki mogą paść ofiarą działań irańskich sił. Ryzyko dotyczy zarówno ataków celowych, jak i przypadkowych incydentów.

Ostrzeżenia dla armatorów i załóg

Po ogłoszeniu zakazu greckie ministerstwo żeglugi zaleciło statkom pod grecką banderą unikanie rejonu Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz Cieśniny Ormuz. Podobne ostrzeżenie wydały władze brytyjskie.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską. Jej północna część znajduje się pod jurysdykcją Iranu. Szlak ten ma strategiczne znaczenie dla globalnej gospodarki. Przepływa przez niego około jedna trzecia światowego handlu skroplonym gazem ziemnym LNG oraz jedna szósta transportowanej drogą morską ropy naftowej.

