Irański statek wojenny trafiony u wybrzeży Sri Lanki. Trwa akcja poszukiwawcza

Nieznany okręt podwodny zaatakował statek IRIS Dena, należący do marynarki wojennej Iranu, u wybrzeży Sri Lanki. Po wysłaniu sygnału SOS marynarka wojenna Sri Lanki rozpoczęła akcję poszukiwawczą. Dotąd uratowano 32 osoby.

Początkowo informowano o 1 zmarłej osobie, 78 rannych i 101 zaginionych. Rzecznik marynarki wojennej zdementował jednak te doniesienia, podając jedynie, że uratowano dotąd 32 osoby, które trafiły do szpitala. Akcja poszukiwawcza wciąż trwa. Skierowano do niej dwa okręty oraz samolot.

Szef MSZ Sri Lanki powiedział, że marynarka rozpoczęła akcję ratunkową we wtorek o godz. 6.00 rano czasu lokalnego, czyli o godz. 1.30 w nocy czasu polskiego. Według doniesień okręt już zatonął.

Lokalne media donoszą, że statek wysłał sygnał SOS u wybrzeży Galle na południu Sri Lanki.

IRIS Dena to irańska fregata wyprodukowana w 2015 r. W chwili trafienia okręt miał znajdować się poza wodami terytorialnymi Sri Lanki. Nie wiadomo jednak, czy znajdował się w wyłącznej strefie ekonomicznej kraju. Nie wiadomo też, kto stoi za atakiem.

