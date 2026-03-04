Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 15:59

Irańskie media: bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 1045

Do 1045 ofiar śmiertelnych wzrósł dotychczasowy bilans amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, trwających od 28 lutego - powiadomiły w środę państwowe irańskie media. Dzień wcześniej, we wtorek, irański Czerwony Półksiężyc informował, że od początku wojny w tym państwie zginęło co najmniej 787 osób.

Nie wyjaśniono, czy dane te odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do wojskowych.

Z kolei według HRANA (Amerykańskiej Agencji Informacyjnej Aktywistów Praw Człowieka), od rozpoczęcia wojny do wtorku o godz. 17 w Nowym Jorku (godz. 11 w Warszawie) łączna liczba zgłoszonych ofiar śmiertelnych wśród cywilów wyniosła 1097, w tym 181 dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Podkreślono, że organizacja analizuje kolejnych 880 zgłoszeń o zgonach. Łącznie od soboty rannych zostało 5402 osób, w tym 100 dzieci - przekazała HRANA.

