Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
NEWSROOM XYZ
01.03.2026 12:23

Izrael kontynuuje ataki. Oman poinformował, że dwa drony zaatakowały port Duqm

Izraelska armia poinformowała w niedzielę rano, że przepuściła kolejną falę ataków na cele irańskich władz „w samym sercu Teheranu”. Według Reutersa i AFP w stolicy Iranu słychać było głośne wybuchy. Z kolei Oman poinformował, że w jego granicach drony trafiły port Duqm oraz tankowiec w Cieśninie Ormuz.

W krótkim komunikacie izraelska armia wskazała, że w ciągu ostatnich 24 godzin „lotnictwo przeprowadziło uderzenia na dużą skalę, by osiągnąć przewagę w powietrzu i otworzyć drogę do Teheranu”. Wcześniej agencja AFP poinformowała, że w stolicy Iranu było słychać głośne eksplozje. Najprawdopodobniej hałas dochodził z dzielnicy, w której mieszczą się komenda główna policji oraz siedziba irańskiej telewizji państwowej. Eksplozje zostały odnotowane także przez Reutersa, choć bez wskazania możliwych celów.

W późniejszej części dnia irańskie państwowe media poinformowały, że zbombardowane zostały siedziba Sądu Rewolucyjnego oraz budynki w pobliżu stołecznego kompleksu telekomunikacyjnego. Ponadto zaatakowane zostało także lotnisko w mieście Meszhed na północnym wschodzie kraju.

W osobnym wystąpieniu w izraelskiej telewizji rzecznik armii Izraela generał Efi Defrin oświadczył, że w ataku na Iran lotnictwo zniszczyło ok. połowę zapasów rakiet i zapobiegło wyprodukowaniu co najmniej 1,5 tys. kolejnych. Jak dodał, Iran był w stanie produkować dziesiątki rakiet ziemia-ziemia miesięcznie, choć planował zwiększyć ich produkcję do kilkuset. Chwilę później izraelska armia oświadczyła, że od początku operacji zabiła 40 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu, w tym ajatollaha Alego Chameneia.

Oman odnotowuje pierwsze ataki. Drony trafiły w port Duqm

Niemal równocześnie Omańska Agencja Państwowa przekazała informacje, że w niedzielę został dwa drony zaatakowały port Duqm, znajdujący się od strony Morza Arabskiego. Władze tego kraju odnotowały także incydent od strony Cieśniny Ormuz.

Kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam, współdzielącej dostęp do cieśniny z Iranem, doszło do ataku na tankowiec Skylight płynący pod banderą Palau, małego kraju z Oceanii. Rannych zostało czterech marynarzy, a cała 20-osobowa załoga, składające się z Indusów i Irańczyków, została ewakuowana.

Nie jest wiadomym, kto stoi za tymi atakami. Wcześniej jednak Iran zagroził, że uderzy w każdy statek płynący przez Cieśninę Ormuz, kluczową dla globalnego handlu ropą naftową, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw tego surowca drogą morską. Miejsce to jest także ważne z perspektywy transportu gazu ziemnego.

Jak podkreśla agencja Reutera, to pierwsze uderzenie na Oman od trwających od soboty ataków amerykańsko-izraelskich na Iran. Wcześniej w ramach odwetu władze z Teheranu zatwierdziły naloty na bazy wojskowe USA w m.in. Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Bahrajnie, choć celami bomb i dronów, nie zawsze zamierzonymi, okazywały się także cywilne obiekty.

Źródło: XYZ/PAP

Statki w Cieśninie Ormuz
Według władz Omanu w Cieśninie Ormuz został zaatakowany jeden z tankowców. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r.
Piątek 27 lutego przyniósł historyczny rekord WIG Energia. Oprócz tego, wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 zmierzał do tego, aby zakończyć bilans całego tygodnia na 1,7-proc. plusie, natomiast wartość WIG celował w ok. 1,2 proc. tygodniowego wzrostu.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Wehikuł R+ stawia na deeptech i dual-use. Zainwestował w amerykański startup
Vatn Systems zamknął rundę na 60 mln dolarów. Przyciągnął kapitał z USA i Azji, a jedynym inwestorem z Europy został R+ Family Office.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Amerykańskie flagi i teorie spiskowe. Seul podzielony w sprawie byłego prezydenta
W Korei Południowej trwają protesty zwolenników i przeciwników byłego prezydenta Yoona. Prawicowy polityk został skazany na dożywocie za próbę zamachu stanu, ale odwołał się od wyroku. Sympatycy twierdzą, że chciał powstrzymać komunistyczny spisek. Ale większość Koreańczyków daje kredyt zaufania liberałom.
27.02.2026