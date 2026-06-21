Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.06.2026
NEWSROOM XYZ
21.06.2026 09:27

J.D. Vance przybył do Szwajcarii. Ruszają negocjacje pokojowe z Iranem

Amerykański wiceprezydent przyleciał do Szwajcarii na rozmowy pokojowe z Iranem. Priorytetowym zagadnieniem ma być sytuacja w Libanie.

J.D. Vance i jego żona wylądowali o godz. 5.59 w bazie lotniczej Emmen, niedaleko Lucerny w środkowej Szwajcarii. Jak powiedział CNN jeden z amerykańskich dyplomatów, priorytetem ma być sytuacja w Libanie. Mimo rozejmu, który zawarł Hezbollah z Izraelem, IDF ostrzelał po raz kolejny Liban.

Wiceprezydent USA miał przylecieć do Europy w piątek, jednak Iran odwołał udział w rozmowach przez sytuację w Libanie. W sobotę jednak negocjatorzy z Teheranu przylecieli do Szwajcarii. Na miejscu są też specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalny wysłannik ds. misji pokojowych i zięć prezydenta Donalda Trumpa.

W skład irańskiej delegacji wchodzą m.in. główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Ali Bagheri Kani oraz szef banku centralnego Abdolnaser Hemati. W rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Pakistanu i Kataru jako mediatorzy.

Rozmowy pokojowe mają przekuć tymczasowe porozumienie podpisane 18 czerwca przez prezydenta Trumpa i prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Przewiduje ono zniesienie blokady cieśniny Ormuz przez Iran oraz amerykańskiej blokady irańskich portów. Negocjacje będą też dotyczyć zniesienia sankcji na Iran, odblokowania aktywów Teheranu, rozpoczęcia programu odbudowy Iranu, wartego 300 mld dolarów, oraz rozmów o programie atomowym.

Ani Izrael, ani libański Hezbollah nie są stronami porozumienia. W piątek obie strony konfliktu w Libanie zgodziły się na zawieszenie broni. Jednak w sobotę Izrael złamał rozejm.

USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego 2026 r. Zniszczono irańską obronę przeciwlotniczą, siły powietrzne oraz marynarkę wojenną. Teheran ostrzeliwał za to Izrael i kraje Zatoki Perskiej dronami i rakietami. Zamknął też cieśninę Ormuz, czyli morski szlak transportu ropy z Zatoki Perskiej. To wywołało światowy kryzys paliwowy.

Amerykanie twierdzą, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta
J.D. Vance w Szwajcarii
Amerykański wiceprezydent przybył od Szwajcarii. Ruszają rozmowy pokojowe z Iranem. Fot. EPA/URS FLUEELER Dostawca: PAP/EPA.
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