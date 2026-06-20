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20.06.2026 21:11

Amerykanie twierdzą, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta

Bezpieczny ruch przez cieśninę Ormuz pozostaje w sobotę nienaruszony - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) w komunikacie zamieszczonym już po ogłoszeniu zamknięcia przeprawy przez władze Iranu. Według CENTCOM cieśninę pokonało 55 statków.

„Bezpieczny przepływ przez międzynarodowy szlak wodny pozostał dziś nienaruszony, przepłynęło 55 statków handlowych, przewożąc duże ilości ładunków i ponad 17 milionów baryłek ropy naftowej na rynki światowe” - napisano w oświadczeniu amerykańskiego dowództwa na platformie X.

„Siły zbrojne USA pozostają obecne i czujne, aby zapewnić przestrzeganie wszystkich aspektów porozumienia z Iranem i jego pełną moc” - dodano.

Zaznaczono też, że Wspólne Centrum Informacji Morskiej (Joint Maritime Information Center), wielonarodowe ciało powołane do koordynacji działań, wydało w tym tygodniu zawiadomienie „potwierdzające bezpieczny przepływ dla wszystkich statków na wyznaczonej trasie, wolnej od arbitralnych roszczeń lub przeszkód”.

Komunikat pojawił się już po tym, jak irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił zamknięcie cieśniny dla wszystkich statków, oskarżając USA i Izrael o naruszenie zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu.

Mimo to amerykańskie siły utrzymują, że szlak jest otwarty. Rzecznik CENTCOM Tim Hawkins potwierdził to w wypowiedzi dla „New York Timesa”, zaznaczając, że Iran nie kontroluje cieśniny.

- Ruch morski nadal płynie, a siły USA monitorują sytuację, by zapewnić, by nadal tak było. Cieśnina jest otwarta, a blokada USA przeciwko Iranowi zakończyła się - powiedział rzecznik.

Źródło: PAP

Blokada Cieśniny Ormuz uwięziła na wodach Zatoki Perskiej setki statków.
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