Jan Grzegorz Prądzyński przestał być po 18 latach prezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Jan Grzegorz Prądzyński złożył – z powodów osobistych – rezygnację z funkcji prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Kierował nią od 2008 r.

– Dziękuję członkom Polskiej Izby Ubezpieczeń, partnerom rynku oraz wszystkim współpracownikom za zaufanie, zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz rozwoju sektora. Możliwość współtworzenia przez te lata środowiska opartego na wzajemnym szacunku, dialogu i odpowiedzialności była dla mnie zaszczytem. Wierzę, że zbudowane fundamenty będą nadal służyć stabilności i dalszemu rozwojowi rynku ubezpieczeniowego w Polsce – powiedział odchodzący prezes.

Prądzyński kierował Izbą od 2008 r. Pod jego kierownictwem odegrała ona ważną rolę choćby przy rozwoju Pracowniczych Planów Kapitałowych czy wprowadzaniu kluczowych regulacji dla rynku, jak choćby ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

– Prezes Prądzyński budował silną, wiarygodną i ekspercką reprezentację sektora ubezpieczeniowego. Jego konsekwencja, zdolność do konstruktywnego dialogu w reprezentowaniu stanowiska branży bezpośrednio przekładają się na stabilność i przewidywalność rynku – ocenił Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU.

– Z perspektywy nadzorczej szczególnie istotne jest to, że w okresie kierowania Izbą przez Prezesa Prądzyńskiego ugruntowane zostały transparentne i efektywne mechanizmy współpracy rynkowej, zarówno pomiędzy zakładami ubezpieczeń, jak i w relacjach z regulatorami. W imieniu Komisji Rewizyjnej dziękuję Prezesowi za wieloletnią, odpowiedzialną pracę na rzecz całego sektora ubezpieczeniowego – dodaje Anna Włodarczyk-Moczkowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PIU.

PIU prowadzi teraz proces wyboru nowego prezesa. Podczas zgromadzenia, zwołanego na 7 maja, odbędzie się głosowanie nad kandydaturami, które zarekomenduje komisja rewizyjna Izby.