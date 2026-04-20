Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.04.2026
20.04.2026 15:34

Jan Grzegorz Prądzyński przestał być po 18 latach prezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Jan Grzegorz Prądzyński złożył – z powodów osobistych – rezygnację z funkcji prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Kierował nią od 2008 r.

– Dziękuję członkom Polskiej Izby Ubezpieczeń, partnerom rynku oraz wszystkim współpracownikom za zaufanie, zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz rozwoju sektora. Możliwość współtworzenia przez te lata środowiska opartego na wzajemnym szacunku, dialogu i odpowiedzialności była dla mnie zaszczytem. Wierzę, że zbudowane fundamenty będą nadal służyć stabilności i dalszemu rozwojowi rynku ubezpieczeniowego w Polsce – powiedział odchodzący prezes.

Prądzyński kierował Izbą od 2008 r. Pod jego kierownictwem odegrała ona ważną rolę choćby przy rozwoju Pracowniczych Planów Kapitałowych czy wprowadzaniu kluczowych regulacji dla rynku, jak choćby ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

– Prezes Prądzyński budował silną, wiarygodną i ekspercką reprezentację sektora ubezpieczeniowego. Jego konsekwencja, zdolność do konstruktywnego dialogu w reprezentowaniu stanowiska branży bezpośrednio przekładają się na stabilność i przewidywalność rynku – ocenił Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU.

– Z perspektywy nadzorczej szczególnie istotne jest to, że w okresie kierowania Izbą przez Prezesa Prądzyńskiego ugruntowane zostały transparentne i efektywne mechanizmy współpracy rynkowej, zarówno pomiędzy zakładami ubezpieczeń, jak i w relacjach z regulatorami. W imieniu Komisji Rewizyjnej dziękuję Prezesowi za wieloletnią, odpowiedzialną pracę na rzecz całego sektora ubezpieczeniowego – dodaje Anna Włodarczyk-Moczkowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PIU.

PIU prowadzi teraz proces wyboru nowego prezesa. Podczas zgromadzenia, zwołanego na 7 maja, odbędzie się głosowanie nad kandydaturami, które zarekomenduje komisja rewizyjna Izby.

Asseco. Kolejna rezygnacja członka rady nadzorczej
Jan Grzegorz Prądzyński zrezygnował z funkcji prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń. Fot. PAP/Szymon Łaszewski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bułgaria: partia eksprezydenta wygrała w cuglach
Zgodnie z przewidywaniami analityków zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych okazało się ugrupowanie Postępowa Bułgaria. Jednak aby stworzyć większościową koalicję rządową, będzie…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Recenzja Społeczeństwo
To, co wszyscy wiedzą. Recenzja książki Stevena Pinkera „When Everyone Knows That Everyone Knows...”
To, co uznajemy za stabilne, może zniknąć w jednej chwili – wystarczy, że przestaniemy wierzyć, że inni nadal w to wierzą. Steven Pinker w swojej książce pokazuje, że świat społeczny opiera się na…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Sudan po trzech latach wojny. Ruchomy front i katastrofa humanitarna
Walka o władzę w Sudanie między armią a siłami paramilitarnymi przerodziła się w największy kryzys humanitarny i przesiedleńczy na świecie
19.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Etiopia walczy o dostęp do Morza Czerwonego. To być albo nie być
Nowy spór między Etiopią a Erytreą jeszcze nie wybuchł, ale region znajduje się dziś bliżej jego krawędzi niż kiedykolwiek. Napięcia, które przez lata były uśpione, przeobrażają się coraz bardziej w…
18.04.2026