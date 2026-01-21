Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.01.2026
21.01.2026 13:13

Japonia na nowo uruchomiła reaktor w największej elektrowni atomowej świata

Kashiwazaki-Kariwa była największą atomową siłownią świata. Teraz, po 15 latach przerwy, jej zarządca przywraca zasilanie jednego z siedmiu reaktorów. Japonia bowiem przeprasza się z energią jądrową.

Firma Tepco uruchomiła dziś reaktor numer 6 elektrowni. W przyszłym miesiącu ma on już w pełni działać komercyjnie. To jednak nie oznacza, że elektrownia Kashiwazaki-Kariwa wróci do pełnej mocy. Jej zarządca planuje bowiem do 2030 r. uruchomić tylko jeden z pozostałych reaktorów, a reszta pozostanie wyłączona.

Tokio zdecydowało się bowiem powrócić do energii z atomu po antyjądrowej polityce tuż po katastrofie w Fukushimie, gdy tsunami doprowadziło do stopienia rdzeni reaktorów i radioaktywnego wycieku. Wyłączono wtedy wszystkie 54 reaktory w kraju.

Od 2015 r. władze wracają jednak do tego źródła mocy. Tokio twierdzi bowiem, że to jedyny sposób, by osiągnąć zeroemisyjność w 2050 r. Dlatego w ruch poszło już 15 z 33 reaktorów, w których da się wznowić prace. W kolejce stoją zaś kolejne takie siłownie, tak by do 2040 r. atom stanowił 20 proc. zapotrzebowania na energię.

Zdaniem nowej premier Sanae Takaichi, jak i jej poprzedników, energia jądrowa jest bardziej stabilna niż OZE i lepiej pasuje do górzystego terenu kraju. Krytycy tego rozwiązania mówią jednak, że uruchomienie i zarządzanie elektrowniami atomowymi staje się coraz droższe i pochłania pieniądze, które mogłyby trafić na OZE.

Jak dodaje BBC, rząd w Japonii nie jest odosobniony w swojej polityce. Coraz więcej krajów na świecie, w tym Polska, stawia na elektrownie jądrowe. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do 2050 r. obecna moc takich siłowni zostanie podwojona. Pierwszy polski reaktor ma zostać uruchomiony około 2036 r.

Japoński koncern TEPCO uruchomił na nowo reaktor w dawnej największej elektrowni atomowej świata. Yoichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images