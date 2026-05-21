Jensen Huang: Nvidia oddała chiński rynek chipów AI firmie Huawei

Jensen Huang przyznaje, że Nvidia oddaje chiński rynek chipów AI Huaweiowi. To efekt restrykcji handlowych nałożonych przez USA, które zmusiły Chińczyków do stworzenia własnych układów do sztucznej inteligencji.

– Popyt na chipy AI w Chinach jest olbrzymi – mówi szef Nvidii w rozmowie z CNBC. – Huawei jest tam naprawdę bardzo silny. Mieli rekordowy rok, a obecny także będzie świetny. Ich cały ekosystem chipów AI działa doskonale, bo my opuściliśmy ten rynek – zauważył. – Tak, praktycznie oddaliśmy im ten rynek walkowerem – stwierdził.

To pokazuje, jak zaostrzenie polityki handlowej USA wobec chipów AI doprowadziło do tego, że Pekin nie czekał, tylko postawił na niezależność technologiczną. Jak przypomina CNBC, Chiny jeszcze niedawno stanowiły 20 proc. przychodów Nvidii z centrów danych. Jednak po tym, jak administracja Donalda Trumpa poinformowała w kwietniu, że koncern będzie potrzebował licencji na eksport chipów do Chin i innych krajów, firma praktycznie straciła rynek w Państwie Środka.

Huang nie chciał wypowiadać się na temat powrotu na chiński rynek. – Nie mam żadnych oczekiwań, dlatego w naszych prognozach, wszystkich liczbach oraz oczekiwaniach, które przedstawiłem analitykom i inwestorom, założyliśmy brak inwestycji i brak jakichkolwiek oczekiwań – stwierdził.

Jeśli jednak amerykańskie restrykcje zostaną złagodzone, Nvidia byłaby bardzo chętna wrócić na tak gorący rynek jak chiński. – Z radością dostarczalibyśmy tam produkty. Mamy tam wielu klientów i partnerów, jesteśmy obecni w Chinach od 30 lat – wyjaśnił.

Nie chciał jednak komentować, czy jego udział w delegacji Donalda Trumpa podczas wizyty w Pekinie oznacza, że należy spodziewać się zmian w polityce USA. Reuters poinformował jednak, że chińskie firmy, takie jak ByteDance, Tencent czy Alibaba, dostały zgodę na zakup układów H200.