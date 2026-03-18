18.03.2026

Nvidia wznawia produkcję układów AI dla Chin

Nvidia wznawia produkcję układów H200 dla Chin. To chipy o generację wolniejsze od najmocniejszych układów koncernu. Jak dodał szef firmy Jensen Huang, Nvidia już dostała zamówienia od wielu chińskich firm.

– Dostaliśmy licencję na sprzedaż wielu klientom w Chinach. Mamy też już zamówienia na nasze układy i jesteśmy w trakcie wznawiania produkcji – mówił, jak podaje "Wall Street Journal", Jensen Huang.

Nvidia miała do tej pory problemy z chińskim rynkiem i swoimi układami do AI. W kwietniu 2025 amerykański Departament Handlu wstrzymał eksport układów H20, zaprojektowanych specjalnie na rynek chiński. W sierpniu 2025 decyzja została jednak zmieniona. Tymczasem chińskie władze starały się zniechęcić lokalne firmy do zakupów tych układów. Nic więc dziwnego, że pod koniec sierpnia 2025 Nvidia wstrzymała produkcję chipów H20.

Sytuacja na nowo zmieniła się w grudniu ubiegłego roku. Władze USA pozwoliły Nvidii sprzedawać nowsze układy H200, które jednak są o generację wolniejsze od najmocniejszych akceleratorów graficznych firmy. Postawiły jednak jeden warunek – 25 proc. zysków ze sprzedaży musi trafić do amerykańskiego budżetu.

Także władze w Pekinie, podczas styczniowej wizyty Jensena Huanga, oświadczyły, że zgodzą się na sprzedaż lokalnym firmom tych układów. Do tej pory jednak nic się w tej sprawie nie działo, aż do wtorkowego oświadczenia Huanga.

Jednocześnie jednak ani to oświadczenie, ani ujawnienie innych planów firmy, jak choćby tych dotyczących wykupu własnych akcji, nie wpłynęły pozytywnie na akcje koncernu. Kurs Nvidii spadł we wtorek o 0,7 proc. do 181,93 dolarów.

Wyniki Nvidii przebijają oczekiwania
Jensen Huang to CEO firmy NVIDIA i jedna z najważniejszych postaci w światowych technologiach. NVIDIA jest dziś absolutnym pionierem rozwoju sprzętu, który używany jest do rozwoju sztucznej inteligencji.
Nvidia wznawia produkcję układów AI dla Chin. Fot. Justin Sullivan/Getty Images
