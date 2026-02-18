Jest nowy Europejski Nakaz Aresztowania za Marcinem Romanowskim

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i ponownie wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego.

Były wiceminister sprawiedliwości ostro zareagował na tę decyzję w sieci. Polityk PiS, który ukrywa się na Węgrzech, napisał, że „zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność”. Jego zdaniem są to „represje polityczne i manipulacja składem orzekającym”.

Minister Żurek skrytykował argumentację sędziego

W drugiej połowie grudnia ub.r. do warszawskiego sądu okręgowego trafił ponowny wniosek prokuratury o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego. Sędzia Dariusz Łubowski, szef Sekcji Postępowania Międzynarodowego warszawskiego SO, uchylił bowiem poprzedni nakaz. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro skrytykował argumentację sędziego, zwłaszcza „tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego”.

– Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem „kryptodyktatury”, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne – oceniał minister.

Zdaniem rzecznika Prokuratury Krajowej, prok. Przemysława Nowaka, podstawą krytyki wcześniejszej decyzji był brak podstawy prawnej, błędna wykładnia interesu wymiaru sprawiedliwości, oparcie rozstrzygnięcia na domniemaniach, niewynikających z materiału dowodowego, nieprawidłowe zastosowanie przesłanek właściwych dla etapu wykonania ENA oraz wydanie orzeczenia bez akt sprawy.

Kolejny wniosek o ENA

Prokuratura złożyła więc nie tylko nowy wniosek o ENA, ale także wystąpiła o wyłączenie sędziego, który uchylił poprzedni nakaz. Sąd uwzględnił ten wniosek, a sprawa trafiła do sędzi Izabeli Ledzion. Obrona Marcina Romanowskiego krytykowała tę decyzję, wskazując na brak losowania sędziego.

Jednak zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie „nie można dostosowywać reguł przydziału spraw do konkretnej sprawy, nawet jeśli wywołuje ona zainteresowanie medialne”. Jak wyjaśniła rzeczniczka SO sędzia Sylwia Urbańska, wymagałoby to wcześniejszej zmiany zakresów czynności kilkudziesięciu sędziów pionu karnego, którzy poza dyżurami w Sekcji Postępowania Międzynarodowego nie uczestniczą w przydziale spraw.

Obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, uważa, że ponowne wydanie ENA, mimo uchylenia poprzedniego, stanowi „rażące naruszenie przepisów procedury karnej oraz konstytucji”.

„W sprawie Romanowskiego zachodzą absolutnie wszystkie przesłanki, by uznać, że śledztwo i postępowanie sądowe nie spełniają standardów sprawiedliwego procesu w demokratycznym państwie prawnym” – napisał na X.

Kim jest Marcin Romanowski?

Marcin Romanowski – poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości – jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie łącznie 19 przestępstw. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów finansowanych ze środków tego funduszu.

Po decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu najpierw wydano za nim list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. W drugiej połowie grudnia okazało się, że Romanowski uzyskał azyl na Węgrzech.

W lutym 2025 roku Sejm po raz kolejny uchylił immunitet Marcina Romanowskiego oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, ponieważ były wiceminister usłyszał nowe zarzuty. W maju sąd odrzucił zażalenie obrony na areszt.

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa skierowała również wniosek o ENA wobec Zbigniewa Ziobry. 5 lutego 2026 roku sąd uwzględnił wniosek o aresztowanie byłego ministra, który – podobnie jak Romanowski – uzyskał azyl na Węgrzech.