Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 16:40

Jest nowy Europejski Nakaz Aresztowania za Marcinem Romanowskim

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i ponownie wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego.

Były wiceminister sprawiedliwości ostro zareagował na tę decyzję w sieci. Polityk PiS, który ukrywa się na Węgrzech, napisał, że „zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność”. Jego zdaniem są to „represje polityczne i manipulacja składem orzekającym”.

Minister Żurek skrytykował argumentację sędziego

W drugiej połowie grudnia ub.r. do warszawskiego sądu okręgowego trafił ponowny wniosek prokuratury o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego. Sędzia Dariusz Łubowski, szef Sekcji Postępowania Międzynarodowego warszawskiego SO, uchylił bowiem poprzedni nakaz. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro skrytykował argumentację sędziego, zwłaszcza „tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego”.
– Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem „kryptodyktatury”, co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne – oceniał minister.

Zdaniem rzecznika Prokuratury Krajowej, prok. Przemysława Nowaka, podstawą krytyki wcześniejszej decyzji był brak podstawy prawnej, błędna wykładnia interesu wymiaru sprawiedliwości, oparcie rozstrzygnięcia na domniemaniach, niewynikających z materiału dowodowego, nieprawidłowe zastosowanie przesłanek właściwych dla etapu wykonania ENA oraz wydanie orzeczenia bez akt sprawy.

Kolejny wniosek o ENA

Prokuratura złożyła więc nie tylko nowy wniosek o ENA, ale także wystąpiła o wyłączenie sędziego, który uchylił poprzedni nakaz. Sąd uwzględnił ten wniosek, a sprawa trafiła do sędzi Izabeli Ledzion. Obrona Marcina Romanowskiego krytykowała tę decyzję, wskazując na brak losowania sędziego.

Jednak zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawienie można dostosowywać reguł przydziału spraw do konkretnej sprawy, nawet jeśli wywołuje ona zainteresowanie medialne”. Jak wyjaśniła rzeczniczka SO sędzia Sylwia Urbańska, wymagałoby to wcześniejszej zmiany zakresów czynności kilkudziesięciu sędziów pionu karnego, którzy poza dyżurami w Sekcji Postępowania Międzynarodowego nie uczestniczą w przydziale spraw.

Obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, uważa, że ponowne wydanie ENA, mimo uchylenia poprzedniego, stanowi „rażące naruszenie przepisów procedury karnej oraz konstytucji”.
W sprawie Romanowskiego zachodzą absolutnie wszystkie przesłanki, by uznać, że śledztwo i postępowanie sądowe nie spełniają standardów sprawiedliwego procesu w demokratycznym państwie prawnym” – napisał na X.

Kim jest Marcin Romanowski?

Marcin Romanowski – poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości – jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie łącznie 19 przestępstw. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów finansowanych ze środków tego funduszu.

Po decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu najpierw wydano za nim list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. W drugiej połowie grudnia okazało się, że Romanowski uzyskał azyl na Węgrzech.

W lutym 2025 roku Sejm po raz kolejny uchylił immunitet Marcina Romanowskiego oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, ponieważ były wiceminister usłyszał nowe zarzuty. W maju sąd odrzucił zażalenie obrony na areszt.

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa skierowała również wniosek o ENA wobec Zbigniewa Ziobry. 5 lutego 2026 roku sąd uwzględnił wniosek o aresztowanie byłego ministra, który – podobnie jak Romanowski – uzyskał azyl na Węgrzech.

Sąd uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego
Marcin Romanowski
Jest nowy ENA za Marcinem Romanowskim. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Aflofarm inwestuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. Unika agresywnej optymalizacji
Farmaceutyczny gigant – rodzinny biznes – zrealizował nietypową dla branży inwestycję logistyczną. Dzięki niej znalazł się w europejskiej czołówce i zwiększył bezpieczeństwo lekowe kraju. – Nowy, zautomatyzowany magazyn to inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – zapewnia Jacek Furman, prezes Aflofarmu. W tym roku firma, która jest największym reklamodawcą w Polsce, wchodzi do internetu.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec kupowania sprzętu dla armii za granicą? Miliardy od KUKE mają napędzić polską zbrojeniówkę
Po zmobilizowaniu 12 mld zł na zieloną transformację KUKE szykuje podobny mechanizm dla przemysłu obronnego. – Czas interwencyjnych zakupów z zagranicy minął – mówi prezes Janusz Władyczak. Banków nie trzeba do tego specjalnie namawiać, bo obronność przestała być tematem tabu, a stała się nowym filarem finansowania.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Rok przyspieszenia po roku przełomu. „Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię"
Rząd zapowiada „rok przyspieszenia" po „roku przełomu", którym miał być 2025 r. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie stopy wzrostu inwestycji w 2026 r. „Polska stała się oazą stabilności i wzrostu" – uważa szef polskiego rządu. I deklaruje, że za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły?
Armia i technologie rozwijane na jej potrzeby od dekad stanowiły jeden z głównych impulsów cywilizacyjnych. Dziś, w warunkach niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa, rozwój ten nie może odbywać się w izolacji od sektora cywilnego. Współdziałanie nie jest już opcją – jest warunkiem skuteczności.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026