Jest nowy prezes Grupy Niewiadów. „Kolejny etap rozwoju spółki"

Rada nadzorcza Grupy Niewiadów, spółki należącej do Niewiadów Polska Grupa Militarna, powołała dr. inż. Przemysława Kowalczuka na stanowisko prezesa zarządu – poinformowała spółka.

Jak czytamy w komunikacie, nominacja wpisuje się w kolejny etap rozwoju spółki, skoncentrowany na wzmacnianiu kompetencji technologicznych, integracji projektów realizowanych w ramach grupy oraz rozwoju działalności w obszarze technologii dla sektora bezpieczeństwa i obronności.

Dr inż. Przemysław Kowalczuk posiada ponad 23 lata doświadczenia w sektorze obronnym oraz środowisku akademickim, obejmującego zarządzanie organizacjami przemysłowymi, rozwój współpracy międzynarodowej oraz realizację strategicznych programów technologicznych.

W swojej karierze pełnił m.in. funkcję prezesa i dyrektora generalnego PIT-RADWAR S.A., gdzie odpowiadał za rozwój działalności operacyjnej oraz współpracę z partnerami międzynarodowymi w obszarze systemów obrony powietrznej. W latach 2021–2024 był również wiceprezesem Grupy Amunicyjnej MESKO, nadzorując rozwój biznesu, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz współpracę z globalnymi partnerami sektora obronnego, w tym m.in. Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems, Boeing i Rafael. Wcześniej kierował Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A., gdzie odpowiadał za rozwój technologiczny oraz projekty transferu technologii realizowane z partnerami amerykańskimi.

Doświadczenie zawodowe dr. Kowalczuka obejmuje również działalność akademicką – był wykładowcą akademickim na Politechnice Warszawskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał stopień doktora.

– Grupa Niewiadów posiada silne fundamenty przemysłowe oraz znaczący potencjał rozwojowy. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie kompetencji technologicznych, rozwój nowych projektów oraz integracja działań w ramach Niewiadów Polska Grupa Militarna. Chcemy budować nowoczesną organizację, która będzie aktywnie uczestniczyć w rozwoju zdolności przemysłowych sektora bezpieczeństwa i obronności – powiedział dr inż. Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu Grupa Niewiadów S.A.

„Powołanie nowego prezesa zarządu stanowi kolejny krok w rozwoju spółki oraz wzmacnianiu potencjału technologicznego i organizacyjnego Grupy Niewiadów w ramach Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A." – czytamy w komunikacie.

