Northrop Grumman: celem produkcja w Polsce 180 tys. sztuk amunicji rocznie

Celem koncernu Northrop Grumman i Grupy Niewiadów jest produkcja w Polsce ponad 180 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie – poinformował w środę agencję Reutera dyrektor zarządzający tej amerykańskiej firmy w Polsce Quinn Canole.

We wtorek Niewiadów opublikował komunikat, w którym poinformowano o podpisaniu umowy ramowej z Northrop Grumman w sprawie przygotowania, produkcji, certyfikacji oraz wprowadzania na rynek amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, która obecnie jest na zaawansowanym etapie przygotowań do procesu certyfikacji, w szczególności z przeznaczeniem na rynek europejski.

Northrop Grumman nie wyklucza dostaw na Ukrainę

Canole, zapytany o to, jaka będzie wielkość produkcji amunicji, zwrócił uwagę, że cel w zakresie produkcji Grupy Niewiadów to 180 tys. sztuk amunicji rocznie. Dodał, że przepustowość i technologia pozwalają na obsługę takiego poziomu produkcji.

Dyrektor przekazał, że produkcja próbna „z pewnością rozpocznie się jeszcze w tym roku”. Produkcja komercyjna ma być skierowana na rynek amerykański, polski i szerzej – na rynek europejski. Canole nie wykluczył dostaw na Ukrainę. Pociski kalibru 155 mm są powszechnie wykorzystywane przez Ukraińców na wojnie, a zapasy tej amunicji są ograniczone.

Canole powiedział, że współpraca z Grupą Niewiadów pomoże amerykańskiemu koncernowi w dalszym rozwoju technologii Austempered Ductile Iron (ADI).

Technologia ta umożliwia uzyskanie parametrów użytkowych porównywalnych ze stalą przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia i ułatwieniu modyfikacji konstrukcyjnych. Umożliwia też skalowanie produkcji do dużych wolumenów – przekazała spółka Niewiadów Polska Grupa Militarna.

– Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie w tym regionie, uznaliśmy, że Polska to naturalne miejsce do tego, by przedstawić tę technologię na arenie międzynarodowej – powiedział Canole.

Zaznaczył, że metoda ADI umożliwia zwiększenie produkcji.

– W miarę rozwoju tej technologii, wykorzystywania jej w praktyce i jej sprawdzenia się, będziemy mogli zwiększyć znacząco możliwości – dodał.

„Naturalna okazja”, biorąc pod uwagę wzrost wydatków na obronę w Europie

Krzysztof Krystowski, dyrektor generalny firmy Northrop Grumman na Polskę, powiedział agencji Reutera, że ogłoszona umowa to „naturalna okazja”, biorąc pod uwagę wzrost wydatków na obronę w Europie.

Krystowski przekazał, że około dwa lata temu firma podjęła decyzję o tym, „że Polska stanie się strategicznym miejscem dla Northrop Grumman w Europie kontynentalnej ze względu na wydatki Polski na obronność i jej znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, a także przemysłu”.

Poinformował też, że rozmowy z państwowym polskim producentem Mesko w sprawie wspólnej produkcji amunicji kalibru 33 mm i 120 mm są na zaawansowanym etapie.

– Polska jest dla Northrop rynkiem strategicznym i ma istotne znaczenie dla naszych planów rozwoju naszej obecności przemysłowej w tym kraju – oświadczył.

Grupa Niewiadów to prywatny podmiot z sektora zbrojeniowego, który w ostatnich miesiącach – obok np. spółek wchodzących w skład państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej – deklarował m.in. zaangażowanie w proces szybkiego zwiększania produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm w Polsce.

We wrześniu 2025 r. Grupa podpisała memorandum o współpracy z Northrop Grumman – jednym z najważniejszych amerykańskich koncernów obronnych produkującym szeroką gamę uzbrojenia wykorzystywanego przez siły USA i inne armie, od amunicji i działek małego kalibru, poprzez zaawansowane rakiety i systemy dowodzenia, aż po międzykontynentalne pociski balistyczne i trudnowykrywalne bombowce dalekiego zasięgu.

Źródło: PAP