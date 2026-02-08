Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.02.2026
NEWSROOM XYZ
08.02.2026 16:53

Jest projekt strategii obszarów wodno-błotnych. Ich chrona może kosztować ok. 24 mld zł

Ok. 24 mld zł może kosztować wdrożenie i realizacja strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce – wynika z projektu strategii podlegającego konsultacjom społecznym. Korzyści to m.in. zmniejszenie emisji CO2, poprawa jakości powietrza i wody.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych przygotowanego przez Międzyresortowy Zespół ds. Obszarów Wodno-Błotnych. Jej nadrzędnym celem – jak czytamy w dokumencie – jest stworzenie spójnych zasad ochrony i odtwarzania torfowisk i mokradeł oraz zapewnienie długofalowej ochrony zasobów wodnych w Polsce.

Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce – szczegóły projektu

W liczącym ponad 160 stron dokumencie przedstawiono wykaz działań, których realizacją mają zająć się m.in.: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, parki narodowe, samorządy.

Wśród zadań, które będą realizowane przez dziesięć lat, zaplanowano m.in.: wykup i nawodnienie przez państwowe spółki najcenniejszych torfowisk; wypłaty rekompensat dla rolników, którzy zdecydują się przekształcić grunty rolne w mokradła; przywrócenie części nadrzecznych terenów zalewowych, a także likwidację (lub przebudowę) niektórych zapór spiętrzających wodę.

Ponadto autorzy projektu planują ograniczenie wydobycia torfu (wprowadzenie koncesji) oraz rozpoczęcie badań nad technologiami, które pozwolą m.in. zastąpić oryginalny torf potrzebny np. do produkcji pieczarek czy boczniaków innym materiałem.

Z wstępnych szacunków wynika, że koszty realizacji strategii wyniosą ok. 24 mld zł, przy czym w ciągu pierwszych trzech lat trzeba będzie wydać ok. 300 mln zł – m.in. na przygotowanie i wdrożenie zmian prawno-legislacyjnych, a także przetestowanie strategii w wybranych rejonach.

Do pilotażu przewidziano ok. 20 rejonów, z czego część znajduje się na terenach przy wschodniej granicy, np. w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Rominckiej czy w Nadleśnictwie Augustów. Na tych obszarach planowane jest m.in. tworzenie bagiennych stref buforowych, renaturyzacja rzek, odtwarzanie terenów zalewowych. Część działań – jak czytamy – będzie powiązana z realizacją projektu obronnego Tarcza Wschód, który – w zależności od przyjętego modelu finansowania – może być częściowo finansowany z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Autorzy projektu nie ukrywają, że realizacja niektórych założeń strategii ochrony mokradeł koliduje z innymi kluczowymi strategiami i planami, na przykład z programem ochrony przeciwpowodziowej, choćby dlatego, że zakłada ograniczenie budowy wałów czy innych budowli hydrologicznych. Z kolei zakładane w strategii zwiększenie areałów obszarów podmokłych wiązać się będzie ze zmniejszeniem powierzchni uprawnych, co koliduje np. z polityką bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto likwidacja progów spiętrzających na rzekach może wyhamować rozwój energetyki wodnej, a objęcie ochroną mokradeł czy torfowisk sprawi, że nie będzie można na nich stawiać farm wiatrowych, trudniej będzie też przeprowadzić np. inwestycje infrastrukturalne.

Zaakceptuj pliki cookies, żeby obejrzeć wideo.

Konsekwencją realizacji strategii będzie też utrata przychodów. „W przeliczeniu na zakładaną powierzchnię łąk podmokłych (60 tys. ha) jest to koszt rzędu 63,5 mln zł rocznie” – wskazano. Zaznaczono, że utraconą wartość przychodów z łąk podmokłych, które obecnie kosi się dwa razy w roku lub na których wypasa się bydło, wyliczono na podstawie średniego przychodu z siana.

Natomiast utratę wartości przychodów wynikającą z ograniczenia produkcji płodów szacuje się na 105,8 mln zł rocznie przy założonej powierzchni 50 tys. ha. Z kolei niższe przychody z gospodarki drewnem na terenach objętych ochroną (90 tys. ha) zostały oszacowane na kwotę 47 mln zł rocznie. Przyjęto przy tym, że średni przychód z hektara lasu spadnie o połowę.

Czytaj także: Powodzie kosztują Europę 26 mld euro rocznie. Niszczycielskie żywioły przybierają na sile. Straty też

Zachowanie ekosystemów znacząco poprawi jakość powietrza i wody

Autorzy projektu strategii przyznali, że wiele korzyści związanych z jej realizacją „trudno przedstawić w postaci monetarnej”. Zaznaczyli jednak, że zachowanie ekosystemów znacząco poprawi jakość powietrza i wody. Podali, że skutkiem degradacji torfowisk jest m.in. wysoka emisja gazów cieplarnianych z rozkładu torfu oraz utracona retencja wody w krajobrazie.

„Zakładając, że 245,7 tys. ha polskich torfowisk zachowało się w stanie bagiennym, całkowitą roczną akumulację można oszacować na 270,3 Kt CO2. Jest to usługa o wartości 80,7 mln zł rocznie (wyliczonej na podstawie aktualnej ceny tony CO2 na europejskim rynku pozwoleń na emisję). Gdyby wszystkie torfowiska Polski były bagnami (nie były odwodnione), ich roczna akumulacja węgla wyniosłaby 1,8 Mt CO2, stanowiąc wartość 538 mln zł rocznie” – czytamy w projekcie.

Do ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów wodno-błotnych zobowiązuje Polskę Konwencja Ramsarska. Nasz kraj przystąpił do niej w 1978 r., wyznaczając m.in. Biebrzański Park Narodowy, Stawy Milickie czy Ujście Warty jako obszary Ramsar (mające znaczenie międzynarodowe, np. jako siedliska ptaków).

W Polsce zinwentaryzowano ok. 52 tys. torfowisk o powierzchni większej niż jeden hektar, które łącznie zajmują obszar ok. 1,3 mln ha.

Resort klimatu i środowiska czeka na uwagi do projektu do 23 lutego 2026 r.

Czytaj także: Raport: ostatnia fala upałów w Europie o 4 stopnie gorętsza z powodu zmian klimatu

Źródło: PAP

Puszcza Białowieska
Na zdjęciu z 2024 r. mokradła w Puszczy Białowieskiej. Fot. PAP/Michał Zieliński
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ostatnia taka ewaluacja nauki. „Powinniśmy rozpocząć dyskusję o zmianie w dzieleniu subwencji” (WYWIAD)
Wystartowała okresowa ewaluacja polskiej nauki. Ocenie jakości działalności naukowej zostanie poddanych 1267 dyscyplin w 283 instytucjach. W sumie kilkaset tysięcy publikacji, usług, projektów i patentów. Resort Nauki już chwali się wzrostem międzynarodowej pozycji 27 polskich dyscyplin. Od tego roku zmienią się zasady oceny. – Jak zaczną upadać fabryki dyplomów, które dają uprawnienia każdemu i ze wszystkiego, to naprawdę nie będę płakać. Wkrótce złożymy propozycje do nowelizacji ustawy – zapowiada wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeks WIG20 ze spadkiem na zamknięciu, KGHM najmocniej w dół. Dzień na GPW 5 lutego 2026 r.
Czwartek przyniósł spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Wyniki poniżej poprzedniego zamknięcia zanotowały WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80. Dzień przyniósł również spadki indeksów sektorowych, w tym WIG-banki i WIG-Górnictwo. Ten sektor w dół ciągnął m. in. KGHM. Spółka traciła w ślad za spadkiem notowań srebra i miedzi na światowych rynkach.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Proteinowa obsesja Amerykanów. Czym się objawia i jak inwestorzy mogą na niej skorzystać?
Leki na odchudzanie zmieniły nawyki żywieniowe Amerykanów: jedzą rzadziej, ale chętniej poza domem. Nadal stawiają na smak, ale myślą o diecie. Wyczuli to producenci przekąsek i właściciele sieci restauracji. Odpowiedzieli ofensywą proteinowych produktów z podwyższoną zawartością białka. Czy USA czeka potencjalne przetasowanie w branży spożywczej ?
07.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banksy w Paryżu: mur jak manifest polityczny i krytyka elit
Banksy pojawił się w Paryżu, nie zostawiając po sobie dekoracji, lecz akt oskarżenia. Jego murale łączą kryzys uchodźczy, wojnę w Strefie Gazy, kult konsumpcji i cynizm elit w jedną opowieść o Zachodzie, który nauczył się patrzeć, ale nie widzieć. Dzieci zakrywające symbole nienawiści, szczury dryfujące między luksusem a wykluczeniem i cisza instytucji reagujących szybciej na graffiti niż na przemoc – wszystko to składa się na obraz świata, w którym obojętne media upraszczają tragedie do nagłówków, zdegenerowane elity wyznaczają moralność, a wojna staje się tłem dla zakupów i politycznego marketingu.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Skrajna prawica kontra stara lewica. Spolaryzowana Portugalia wybiera dzisiaj prezydenta w pierwszej dogrywce od 40 lat
Portugalczycy wybierają dziś prezydenta w decydującej II turze wyborów. Stawką jest nie tylko scheda po ustępującym Marcelo Rebelo de Sousie, ale przede wszystkim sama filozofia urzędu: czy głowa państwa ma być stabilizującym arbitrem, czy politycznym bojownikiem?
08.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wspólne ryzyko, strategiczna decyzja. Co stoi za ideą polskiego poolu atomowego?
Polską elektrownię jądrową teoretycznie mogłyby ubezpieczyć zagraniczne instytucje. W praktyce oznaczałoby to wyższe koszty, ograniczenie kontroli nad kluczowymi decyzjami i utratę dostępu do unikalnej wiedzy o ryzyku i technologii. Dlatego powstaje polski pool atomowy – bezprecedensowa inicjatywa o strategicznym znaczeniu dla państwa.
06.02.2026