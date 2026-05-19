Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
19.05.2026 06:44

JSW miała w I kw. 2026 r. gigantyczną stratę. Zgodnie z szacunkami

Grupa JSW miała w I kwartale 2026 r. 615,9 mln zł skonsolidowanej straty netto i 238,6 mln zł straty EBITDA – podała spółka w raporcie kwartalnym. Przed rokiem spółka miała 1,36 mld zł straty netto i 1,23 mld zł straty EBITDA. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Strata EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 192,4 mln zł wobec 551,8 mln zł straty rok wcześniej.

Szczegółowe wyniki JSW w I kwartale 2026 r.

Przychody wyniosły 2,097 mld zł wobec 2,384 mld zł w I kwartale 2025 r.

W I kwartale 2026 r. grupa JSW wyprodukowała ponad 3,2 mln ton węgla, czyli więcej o 13,1 proc., oraz prawie 0,8 mln ton koksu, tj. więcej o 7,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2025 r. W porównaniu do wyników IV kw. 2025 r. produkcja węgla była niższa o 7,3 proc., a produkcja koksu zmniejszyła się o 11,3 proc.

Koszt gotówkowy wydobycia (Mining Cash Cost) spadł do poziomu 631 zł/t z 836,36 zł/t rok wcześniej, a koszt konwersji (CCC) spadł do 274,16 zł/t z 372,03 zł/t.

Zrealizowana cena sprzedaży węgla ogółem w I kwartale 2026 r. wyniosła 612,75 zł i była niższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2025 r. o 4,4 proc. Cena węgla koksowego spadła o 3,2 proc. rdr do 722,39 zł/t. Średnia cena koksu sprzedanego w I kwartale 2026 r. spadła o 12,3 proc. rdr do 923,58 zł/t.

Porównując pierwszy kwartał 2026 r. do czwartego kwartału 2025 r., średnie ceny węgla koksowego i koksu wzrosły odpowiednio o 9,2 proc. i 4,2 proc.

W pierwszym kwartale 2026 r. zaobserwowaliśmy niewielkie odbicie cen węgla koksowego. To pozytywny sygnał dla naszej Spółki, jednak obecne otoczenie rynkowe nadal pozostaje bardzo wymagające. Dlatego kluczowe dla przyszłości JSW jest konsekwentne wdrażanie programu restrukturyzacji, którego celem jest odbudowa efektywności operacyjnej. Ważnym elementem tego procesu będzie uruchomienie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz odejść na urlopy górnicze, które mają wspierać optymalizację zatrudnienia i poprawę efektywności funkcjonowania JSW – powiedział Bogusław Oleksy, p.o. prezesa JSW.

– Równolegle prowadzimy działania mające na celu zapewnienie koniecznego finansowania działalności grupy JSW. Istotnym elementem tego procesu będzie możliwość pozyskania finansowania w oparciu o pożyczkę z ARP, wynikającą ze znowelizowanych przepisów ustawy, a także dalsza dywersyfikacja komercyjnych źródeł kapitału – dodał Bogusław Oleksy.

Na inwestycje w grupie JSW przeznaczono w ujęciu gotówkowym ponad 630 mln zł, czyli o 20,7 proc. mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jak podała spółka, były to przede wszystkim wydatki na inwestycje związane z pozyskaniem nowych kompleksów ścianowych oraz udostępnianiem nowych złóż i poziomów wydobywczych.

Spółka poinformowała, że w związku z trudną sytuacją finansową zarząd JSW kontynuuje intensywne działania ukierunkowane na poprawę płynności oraz stabilizację działalności operacyjnej.

Źródło: PAP

Siedziba spółki JSW w Jastrzębiu-Zdroju
Siedziba JSW. Fot.: Dawid Lach/JSW
