06.02.2026 15:23

JSW uzgodniła ze związkami warunki porozumienia dotyczącego wynagrodzeń

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uzgodniła z organizacjami związkowymi działającymi w spółce warunki porozumienia dotyczącego wynagrodzeń – poinformowała spółka w komunikacie.

Projekt porozumienia zawieszającego będzie przedmiotem referendum przeprowadzonego wśród pracowników spółki – podała JSW.

Projekt obejmuje zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych, przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe i czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę. To m. in. zawieszenie prawa do 14-tej pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności „czternastki" za 2025 r. na 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń.

Projekt porozumienia zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego 2026 r. i zostanie zawarte na okres 23 miesięcy (czyli do 31 grudnia 2027 r.).

JSW poszukuje pieniędzy

W komunikacie JSW podano również, że spółka prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł.

„Spółka dołoży wszelkich starań, aby do końca marca 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania JSW, z zastrzeżeniem, iż jego udzielenie uzależnione jest od opracowania przez zarząd spółki programu naprawczego JSW uwzględniającego zasady finansowania JSW określone przez instytucje finansujące" – napisano w komunikacie.

"Spółka oświadcza, że prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania nowych środków w wysokości do 2,9 mld zł, a także, że prowadzi działania zmierzające do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów – udziałów i akcji w spółkach zależnych JSW oraz innych niekluczowych aktywów JSW" – dodano.

Źródło: PAP

Siedziba spółki JSW w Jastrzębiu-Zdroju
Siedziba JSW. Fot.: Dawid Lach/JSW
