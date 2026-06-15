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NEWSROOM XYZ
15.06.2026 14:39

JSW z koncesją na rozpoznanie złoża „Dębieńsko 1". To „zwieńczenie wieloletnich starań"

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała, że udzielono jej koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla „Dębieńsko 1”.

Koncesja została przyznana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) „po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, w którym o dostęp do złoża ubiegał się również inny podmiot" – podaje JSW. Resort wyżej ocenił propozycję JSW.

„Decyzja o przyznaniu koncesji wieńczy wieloletnie starania JSW oraz złożone postępowanie administracyjne" – podała spółka.

Polskiej spółce przyznano prawa do prowadzenia prac rozpoznawczych. W ramach koncesji spółka wykona wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze. Po przeprowadzeniu badań powstanie dokumentacja dotycząca złoża węgla koksowego i metanu.

Co szczególnie istotne dla spółki, złoże jest położone wzdłuż wschodniej granicy należącej do grupy kopalni Knurów-Szczygłowice. To umożliwia jego potencjalne przyszłe zagospodarowanie z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej.

– Uzyskanie koncesji na rozpoznanie złoża „Dębieńsko 1” to dla nas bardzo ważny moment. Otrzymana decyzja umożliwia rozpoczęcie prac, które pozwolą na szczegółowe rozpoznanie złoża oraz pozyskanie kluczowych informacji dotyczących jego parametrów i potencjału. Cieszymy się, że zakończyliśmy ten etap procesu i uzyskaliśmy podstawę do prowadzenia dalszych działań rozpoznawczych – powiedział Adam Rozmus, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

JSW z koncesją na rozpoznanie złoża „Dębieńsko". Udało się po latach

Złoże „Dębieńsko 1" było w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania różnych podmiotów. Jak opisywaliśmy w XYZ, na początku 2025 r. MKiŚ odmówiło wydania koncesji na rozpoznanie spółce Silesian Coal, będącej spółką celową niemieckiej firmy HMS Bergbau z branży surowcowej oraz grupy inwestorów ze Szwajcarii i USA. Zakończyło to toczące się postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Po tym wniosek o koncesję złożyła JSW.

W 2008 r. koncesję wydobywczą dla złoża "Dębieńsko 1" dostała czeska spółka NWR Karbonia, ale nie rozpoczęła wydobycia. Koncesję od Czechów przejęła spółka należąca do australijskiej firmy Prairie Mining (obecnie GreenX Metals). Koncesja wymagała jednak uaktualnienia, tak aby spełniała wymogi nowej decyzji środowiskowej. Polski pesort środowiska nie wyraził jednak na to zgody. Sprawa też trafiła do międzynarodowego arbitrażu, ale nie uznano roszczeń GreenX.

JSW prowadziła od 2018 r. rozmowy z GreenX na temat potencjalnego przejęcia tej spółki, a co za tym idzie, koncesji na złoże od dawna leżące w obszarze jej zainteresowań. Do akwizycji jednak nie doszło.

Więcej na temat tej sprawy oraz sporu GreenX z Polską o złoże węgla na Lubelszczyźnie pisaliśmy w tym artykule: Tak Polska przegrała spór o lubelskie złoże węgla. Teraz ma dwie opcje.

Siedziba spółki JSW w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) poinformowała, że udzielono jej koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla „Dębieńsko 1”. Fot. materiały prasowe
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