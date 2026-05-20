Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
20.05.2026 15:05

Kanada dołączy do SAFE. PE dał zielone światło

Parlament Europejski udzielił w środę w Strasburgu formalną zgodę na umowę między UE a Kanadą w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Oznacza to, że państwa europejskie będą mogły wspólnie z Kanadą realizować projekty obronne.

Kanada zakończyła negocjacje w sprawie przystąpienia do SAFE jeszcze w grudniu 2025 roku, jednak dopiero w środę umowa między Brukselą a Ottawą, ustanawiająca warunki uczestnictwa Kanady w zamówieniach w ramach unijnego instrumentu, została formalnie zatwierdzone przez PE.

Instrument SAFE to unijny program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich; przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza tego produkowanego w Europie. W programie bierze udział 19 państw członkowskich; do udziału dopuszczono też kraje współpracujące z UE w obszarze bezpieczeństwa i obrony, w tym m.in. właśnie Kanadę, Wielką Brytanię, Japonię, Koreę Płd. czy Norwegię.

Wielka Brytania prowadziła negocjacje z UE o przystąpieniu do SAFE w tym samym czasie co Kanada, ale obu stronom nie udało się dojść do porozumienia. Jeszcze w grudniu chęć negocjacji wyraziły m.in. Japonia i Korea Płd., jak dotąd nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć w tym zakresie.

Źródło: PAP

Parlament Europejski wyraził zgodę na dołączenie Kanady do programu SAFE. Fot. Sean Gallup/Getty Images)
