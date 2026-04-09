09.04.2026 09:33

Kancelaria Prezydenta reaguje na plany nowo wybranych sędziów TK: działania sprzeczne z ustawą

Sędziowie TK wybrani przez parlament zaprosili w czwartek prezydenta na ślubowanie w Sejmie. Zdaniem szefa kancelarii Karola Nawrockiego „czynności inne niż ślubowanie wobec prezydenta” to będzie „świadome i jawne naruszenie prawa”.

„Jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP” – napisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jego zdaniem takie działanie, jak ślubowanie w Sejmie, nie ma podstawy prawnej oraz jest sprzeczne z ustawą, która – jak twierdzi – nie przewiduje „żadnego alternatywnego sposobu skutecznego złożenia ślubowania”.

„Podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu” – stwierdził szef KPRP. Jego zdaniem takie zaś działania sędziów są równoznaczne „ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego”, będą musiały też „zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa”. „Tego rodzaju postępowanie podważałoby przymiot nieskazitelności charakteru, stanowiący jedną z podstawowych przesłanek pełnienia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – zapowiedział.

„W konsekwencji jawne i świadome złamanie prawa przez takie osoby musiałoby zostać uwzględnione przy dalszej ocenie możliwości odebrania od nich ślubowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – podsumował.

Wiceszef MSWiA: dość szopek związanych z odmową przyjęcia ślubowania

Tymczasem wiceszef MSWiA Tomasz Szymański zapowiada, że policja jest gotowa do akcji. – Policja jest zawsze i wszędzie tam, gdzie zadzieje się coś złego w ramach działania prewencyjnego. Nie wykluczamy takiego działania, ponieważ chyba już dosyć szopek związanych z odmową przyjęcia ślubowania przez pana prezydenta, do którego jest zobowiązany. On już jest ostatnim elementem, który tak naprawdę nie wnosi nic do statusu sędziów, którzy są zgodnie z prawem powołani przez Sejm RP – powiedział na antenie Polskiego Radia.

Na pytania dotyczące interwencji mundurowych w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, by umożliwić sędziom wejście do budynku, stwierdził, że „nie będzie spekulował”. – Na pewno są plany wobec tego, ale plany mają to do siebie, że też ich się nie zdradza. Działania operacyjne policji, nawet w przypadku umożliwienia wejścia legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również są. To jest prawo i wiedza operacyjna, tak zwana kuchnia pracy służb – podsumował.

Sędziowie zaprosili prezydenta do Sejmu

Sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska mają w czwartek o 12.30 złożyć ślubowanie w Sejmie. W ceremonii weźmie udział marszałek Włodzimierz Czarzasty i byli prezesi TK. Sędziowie zaprosili też prezydenta Karola Nawrockiego.

Do tej pory prezydent przyjął ślubowania od dwojga wybranych sędziów – Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego w TK powstały tylko dwa wakaty. Sytuacja pozostałych sędziów jest zaś cały czas analizowana i głowa państwa nie podjęła jeszcze wobec nich decyzji.

Zbigniew Bogucki, który ma zostać szefem kancelarii nowego prezydenta Karola Nawrockiego
Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta uważa, że dzisiejsze ślubowanie sędziów TK w Sejmie będzie naruszeniem prawa. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Rozejm z niedomówieniami. Pakistan ratuje świat przed eskalacją wojny USA-Iran
Od apokaliptycznych gróźb „śmierci całej cywilizacji” do nagłego zawieszenia broni na dwie godziny przed upływem ultimatum. Stany Zjednoczone i Iran, za nieoczekiwanym pośrednictwem Pakistanu, zapowiadają wstrzymanie ognia na dwa tygodnie. Stawką jest odblokowanie cieśniny Ormuz i zażegnanie największego kryzysu naftowego w historii, choć obie strony zasadniczo różnią się w interpretacji tego, co dokładnie ustalono.
Trzy gwoździe do trumny producentów AGD: ETS/CBAM, cło na stal i zbiórka elektrośmieci
Bruksela nie ułatwia firmom konkurowania z azjatyckimi rywalami. Branża AGD bije na alarm, bo unijne przepisy, m.in. chroniące producentów stali, uderzają w jej rentowność. Firmy, które mają fabryki w Azji i Polsce, już zmniejszają produkcję w naszym kraju.
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
Azjaci wolą Chiny od USA? Sondaż singapurskiego think tanku
Historycznie duża liczba osób mających wpływ na kształtowanie polityki państw Azji Południowo-Wschodniej wolałaby sojusz z Pekinem niż z Waszyngtonem. Ale Azjaci mają obawy wobec obu globalnych potęg i najchętniej zachowaliby od nich równy dystans.
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
Krakowianie chcą odwołać prezydenta Miszalskiego. Prawo referendalne sprawia, że ich szanse są mało prawdopodobne
W latach 2018-2024 w całej Polsce miało miejsce 78 referendów w sprawie odwołania lokalnych władz. Tylko w 11 przypadkach frekwencja okazała się wystarczająca.
