Kąpieliska pod lupą GIS

W serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego są w tym sezonie informacje o 722 kąpieliskach morskich i śródlądowych w kraju.

Można na bieżąco sprawdzać jakość wody oraz status otwarcia poszczególnych miejsc wypoczynku nad wodą.

Sezon kąpielowy w Polsce trwa zgodnie z ustawą Prawo wodne od 1 czerwca do 30 września, jednak dokładne daty funkcjonowania poszczególnych kąpielisk ustalają ich organizatorzy. Oznacza to, że część obiektów rozpoczęła działalność już na początku czerwca, podczas gdy inne zostaną otwarte dopiero pod koniec miesiąca lub 1 lipca.

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W prowadzonym przez GIS serwisie kąpieliskowym dostępna jest interaktywna mapa oraz wyszukiwarka kąpielisk. Po wybraniu konkretnej lokalizacji użytkownik może sprawdzić, czy sezon kąpielowy już się rozpoczął. W przypadku aktywnych kąpielisk publikowane są szczegółowe informacje dotyczące jakości wody, natomiast dla pozostałych dostępna jest informacja o planowanym terminie otwarcia.

Zrzut z ekranu z serwisu kąpieliskowego GIS. Fot. XYZ

Woda w miejscach przeznaczonych do kąpieli jest regularnie monitorowana pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Kontrole obejmują również występowanie innych zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa kąpiących się.

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Jeżeli wyniki badań wykażą przekroczenie dopuszczalnych norm jakości wody, wydawany jest zakaz kąpieli. Możliwość korzystania z kąpieliska zostaje przywrócona dopiero po przeprowadzeniu kolejnych badań potwierdzających odpowiednią czystość wody. GIS podkreśla, że wyniki analiz są na bieżąco aktualizowane w serwisie przez cały sezon kąpielowy.

Źródło: PAP