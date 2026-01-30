KAS i CBŚP zatrzymały 10 influencerów i youtuberów, którzy prowadzili nielegalne loterie promocyjne

Warmińsko-mazurska i zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały członków grupy przestępczej podejrzanych o organizowanie nielegalnych gier hazardowych pod pozorem loterii promocyjnych.

Jak informuje KAS, na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze urzędów celno‑skarbowych z Olsztyna i Szczecina oraz CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści finansowych z urządzania loterii promocyjnych. Chodzi o osoby związane ze środowiskiem influencerów i youtuberów.

Zatrzymane osoby związane są ze środowiskiem influencerów i youtuberów.

Jak czytamy w komunikacie, funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania na terenie woj. wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko‑pomorskiego i świętokrzyskiego oraz zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową, elektroniczną oraz inne przedmioty mogące mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Zabezpieczono również mienie, w tym pieniądze w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na zł – wynosi blisko 1 mln zł, a także pięć zegarków o wartości przekraczającej 600 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości około 120 tys. zł oraz sześć sztabek złota o masie przekraczającej 12 g.

We współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zastosowano również blokadę 39 rachunków bankowych, na których łączna kwota zgromadzonych funduszy przekracza 3,4 mln zł, a także ponad 11 tys. euro i 80 tys. dolarów.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie pieniędzy.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z innymi osobami oraz poręczenia majątkowego.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

